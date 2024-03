Po úvodním utkání v Ženevě se hrálo bez branek po 90 minutách také v Plzni, a jelikož nerozhodlo ani prodloužení, postupujícího mezi nejlepší osmičku Evropské konferenční ligy mezi fotbalisty Viktorie Plzeň a Servette Ženeva určily ve čtvrtek večer až penalty.

Nástup týmů před odvetou osmifinále Evropské konferenční ligy Viktoria Plzeň vs. Servette Ženeva. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Nijak speciálně jsme je netrénovali, ale máme vynikající exekutory," prohlásil trenér švýcarského celku René Weiler sebevědomě den před zápasem. Nakonec se mu to ale krutě vymstilo, hned tři jeho svěřenci ze čtyř nedali. To viktoriáni Chorý, Mosquera ani Šulc nezaváhali a mohli jít se spoluhráči slavit. Plzeňští slaví historický postup do čtvrtfinále, čtvrteční noc byla v Plzni hodně dlouhá, až nekonečná. Stejně jako osmifinálová odveta s celkem ze Ženevy.

Fenerbahce, Lyon i Sporting vystavili viktoriánům stop. Co teď Ženeva?

V první nadějné příležitosti se po akci Cadua objevil Chorý, ale zblízka nedal, navíc se pak pískal ofsajd. Ve 13. minutě vybouchla Doosan Aréna nadšením, když se po volném kopu kapitána Kalvacha pověsil do vzduchu Hranáč a překonal gólmana Fricka. Jenomže radost byla předčasná, opět byl ofsajd. O chvíli později se v další dobré příležitosti ocitl Šulc, ale hlavou těsně minul. Pak mohl přijít trest, ale střelu Stevanoviće srazil nad branku Jedličky Cadu.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Ve druhé polovině úvodního dějství diktovali tempo hry borci švýcarského Servette. Ve 34. minutě kousek za šestnáctkou napřáhl ke střele Cognat, ale pozorný Jedlička vytasil bravurní zákrok. V nastavení prvního poločasu se domácím fanouškům po delší době připomněli také jejich miláčci, ale Hranáčově hlavičce chyběla po rohu Kalvacha větší razance.

Na začátku druhé půle předvedl další skvělý zákrok Jedlička, který vyrazil štiplavou ránu Stevanoviće na roh. Záhy se osmělila i Viktorie, jenomže Traoré v dobré pozici nemířil vůbec přesně. V 58. minutě střílel nebezpečně Šulc, pak to hlavou po rohu Kalvacha zkoušel také Dweh, ale skóre se neměnilo. Stav 0:0 svítil na ukazateli skóre také v 70. minutě po technické střele Cadua.

Atraktivní minisouboj plzeňského gólmana Jedličky se záložníkem Servette Stevanovićem vyhrál třináct minut před koncem základní hrací doby znovu strážce branky Viktorie, tentokrát měl však díky slabé střele třiatřicetiletého Bosňana celkem snadnou práci. O poznání náročnější fušku měl v 89. minutě po důrazné hlavičce střídajícího Antunese, ale elegantně si poradil, což fanoušci v naplněných ochozech ocenili mohutným potleskem.

Pavel Šulc ve čtvrtečním zápase se Servette. Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Devadesát minut zápasu v Plzni o postupujícím do čtvrtfinále nerozhodlo, šlo se do prodloužení. V tom prvním měli navrch viktoriáni, ale ze svých šanci neudeřili. Vydrovi po dlouhém autu Mosquery ke gólu chyběly centimetry, tentýž hráč za okamžik v solidní pozici přestřelil branku. A jelikož střelci obou týmů mlčeli i ve druhém prodloužení, rozhodly penalty, v nichž byli úspěšnější domácí fotbalisté, kteří poprvé ve své historii postoupili do čtvrtfinále některé z evropských soutěží. I když ve čtvrtek večer na jejich hřišti to bylo se štěstím…

FC Viktoria Plzeň - Servette Ženeva 0:0

Pokutové kopy: 3:1 (za Plzeň proměnili Chorý, Mosquera a Šulc). Rozhodčí: Collum – Connor, McGeachie (všichni Skotsko). ŽK: Kopic, Červ, Jemelka, Dweh – Crivelli, Mazikou, Rouille, Diba, Baron. Diváci: 11 225. Sestava Viktorie Plzeň: Jedlička – Dweh, Hranáč, Jemelka, Kopic (83. Mosquera), Červ (116. Hejda), Kalvac, Cadu, Šulc, Traoré (60. Vydra), Chorý. Trenér: Miroslav Koubek.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Švýcarský klub ze Ženevy o sobě dal v Evropě vědět po dvaadvaceti letech