Hráli v Kosovu, na Maltě a teď pocestují do Kazachstánu. Postup fotbalistů Viktorie Plzeň do závěrečného předkola Evropské konferenční ligy ovšem nepřinesl jen úsměvy. Na západě Čech řeší i jednu nepříjemnou záležitost. Lze proti Tobolu Kostanaj sehrát odvetu v Doosan Areně?

Nečekaný problém způsobuje fakt, že soupeř si v kádru hýčká tři fotbalisty z Ruska plus jednoho hráče z Běloruska.

A jak známo, sportovci ze zemí válečných agresorů mají na základě vládního usnesení do Česka vstup zakázán… Nejde jen o planá slova. Ruská tenistka se nedostala na turnaj do Prahy. Účast Rusů na klání v Liberci však nevadila.

Míč je teď na straně úřadů, Národní sportovní agentury a především cizinecké policie. Pokud usoudí, že hráči nesmí přicestovat (a oni dorazí), hrozí obrovský skandál.

Budou v hlavní roli právníci?

Dosavadní praxe v předkolech ukázala, že Rusové nejsou jinde problém. Hráli za cizí týmy na Kypru, v Norsku, Rumunsku či Finsku. UEFA - Evropská fotbalová unie - dokonce povolila start běloruským celkům v čele s tamním mistrem BATE Borisov.

Alfou a omegou se tak stane právní výklad vládního usneseni z 28. června. Píše se v něm, že se zakazuje účast „individuálních sportovců reprezentujících Ruskou federaci na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných na území České republiky“.

Jsou fotbalisté individuální sportovci? Na první pohled by se mohlo zdát, že Rusové v dresu Kostanaje nebudou problém, ale… Národní sportovní agentura ve svém dřívějším výkladu konstatovala, že „reprezentaci Ruska či Běloruska je nezbytné vykládat široce, tj. jako jakoukoli formu účasti, kterou lze považovat za spojenou s Ruskou federací či Běloruskem nebo vyvolávající dojem takového spojení“.

Brankář řekl, že není politik

Deník kvůli celé záležitosti kontaktoval zástupce ministerstva vnitra i Národní sportovní agentury.

„Jedná se o velmi čerstvou informaci, kterou předseda Ondřej Šebek a celý tým NSA intenzivně řeší, nicméně výsledný postoj musíme zkonzultovat s ministerstvy zahraničí a vnitra, k čemuž by mělo dojít v nejbližších dnech,“ řekl pro Deník mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.

Podle informací Deníku se funkcionáři kloní k verzi, aby tady tým Kostanaje mohl hrát i s ruskými fotbalisty.

Lze tedy jen shrnout, že Tobol na cestě Evropskou konferenční ligou vyřadil finský tým Honka (2:1 a 0:0), švýcarský velkoklub Basilej (3:1 a 1:2) a irské Derry City (1:0 a 0:1, postup na penalty).

Jednou z hvězd mužstva je ruský brankář Ivan Konovalov, jenž vloni působil ve Skotsku. Tehdy, po několika týdnech od začátku agrese na Ukrajině, médiím řekl: „Nejsem politik. Nevím, co se děje.“

Tři možné scénáře



ŽÁDNÝ PROBLÉM: Plzeň sehraje zápas bez problémů na domácím stadionu, cizinecká policie sem vpustí hráče z Ruska a Běloruska. Nehájí barvy Ruska, ale týmu z Kazachstánu.



NUCENÝ AZYL: Plzeň sehraje odvetu v jiné zemi, cizinecká policie dopředu upozorní Plzeň, že sem nevpustí hráče z Ruska a Běloruska. Viktoria by pak musela najít azyl ve státu, který nezavedl nulovou toleranci vůči Rusům a Bělorusům.



HROZBA KONTUMACE: Odvetný zápas v Plzni zruší UEFA, cizinecká policie otočí na letišti fotbalisty z Ruska a Běloruska. Pravděpodobně by hrozila kontumace (prohra 0:3). Vyřazení by pak odvrátila jen vysoká výhra v prvním zápase.