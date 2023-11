Sestavu plzeňské Viktorie si lze jen těžko představit bez středního záložníka Lukáše Kalvacha, který hraje od léta prakticky bez střídání. Patří k nejvíce vytíženým hráčům v týmu trenéra Miroslava Koubka, v poslední době nosí při absenci Lukáše Hejdy i kapitánskou pásku.

Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0). | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

A ve čtvrtek večer dovedl po vítězství 1:0 nad chorvatským mistrem Dinamem Záhřeb svůj tým do jarní vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy, kterou si on sám zahraje poprvé v kariéře. Plzeňská Viktoria přezimuje v pohárech po pěti letech, tehdy v únoru 2019 vypadla z Evropské ligy právě s Dinamem Záhřeb.

Rekordně rychlý postup Viktorie. Čtvrtá výhra, plný počet bodů

Jak vám zní, že jste po čtyřech zápasech s plným bodovým ziskem v osmifinále Konferenční ligy?

Je to krásné, jsme rádi, že jsme to takhle zvládli a už po čtyřech kolech máme jistotu prvního místa ve skupině. Doufám, že tu skupinu dobře dojedeme a na jaře se budeme snažit udělat co nejlepší výsledek.

Už jste přemýšlel, kam byste se chtěl podívat?

Já bych se chtěl podívat do Atén, v červnu (úsměv). Ale vážně, teď vůbec nemám představu. Přál bych si hratelného soupeře.

Tak pojďme ještě k domácí odvetě proti Dinamu, co jí rozhodlo rozhodlo?

To, jak makáme, urvali jsme to týmovostí. Možná jsme po náročném prvním poločase trošku odešli, už jsme nebyli tak precizní. Ale oni mají kvalitu, jsou silní na míči, odbránili jsme to však perfektně.

Jaké to bylo, když soupeř v nastaveném čase na chvíli vyrovnal?

Samozřejmě nepříjemné, ještě nějaký čas zbýval a věděli jsme, že Dinamo poslední zápasy v chorvatské lize otáčelo v nastaveném čase. Naštěstí to dobře dopadlo.

Tušil jste, že se řešil ofsajd nebo jste vůbec nevěděl?

Já jsem u rozhodčího bojoval za faul na gólmana (úsměv). Ale pak mi přišlo, že střelec byl za naší obranou. Jenom…

A pak jste mohli jít slavit s fanoušky…

I pro ně je tohle vítězství a postup odměna. Zase byl plný dům, hnali nás. My se jim snažíme odvděčit výsledky.

Je příjemné, že máte postup v Konferenční lize jistý a můžete se víc soustředit na domácí soutěž?

Liga nám trošku ujela, musíme zabrat. Teď v neděli nás čeká Slovácko. I po reprepauze máme těžký program, takže je fajn, že v Evropě máme splněno a můžeme hrát v klidu. Ale určitě nic neodevzdáme, chceme udělat co nejvíc bodů.

Vy osobně hrajete prakticky od léta bez střídání, je to náročné zvládat?

Samozřejmě, že program zápasů ve čtvrtek a neděli je náročnější, ale udělám všechno proto, abych byl zregenerovaný a nachystaný na zápas. Naštěstí jsem zdravý a ctím se dobře.

