Fotbalisté plzeňské Viktorie porazili ve čtvrtečním zápase Konferenční ligy chorvatské Dinamo Záhřeb 1:0 a dvě kola před koncem základní skupiny si zajistili přímý postup do osmifinále soutěže. I díky skvělým fanouškům, kteří v Doosan aréně vytvořili parádní atmosféru.

Pochod plzeňských fanoušků na stadion. | Video: Jindřich Schovanec

Famózní support v podání fanoušků Viktorie Plzeň začal už před samotným zápasem, kdy si příznivci západočeského klubu dali dostaveníčko u bájného Andělíčka na náměstí Republiky, odkud za hlasitého povzbuzování a skandování pochodovali společně na stadion do Štruncových sadů.

A tam se jim jejich miláčci odvděčili důležitým vítězstvím, jimž si zajistili účast v pohárové Evropě i na jaře, což se Plzni podařilo naposledy před pěti lety. „I pro ně (fanoušky) je tohle vítězství a postup odměna. Zase byl plný dům, hnali nás. My se jim snažíme odvděčit výsledky," říkal po zápase spokojený kapitán a duše plzeňského týmu Lukáš Kalvach.

Fanoušci Viktorie Plzeň na náměstí Republiky.Zdroj: Jindřich Schovanec

Pokud budeme počítat i kvalifikační zápasy, viktoriáni vyhráli letos na evropské scéně už devět zápasů (desátý s Dritou doma remizovali 0:0), navíc překonali jeden solidní rekord: ještě nikdy totiž český tým neslavil postup do jarní fáze soutěže už takhle brzy, po čtyřech zápasech základní skupiny.

„Je to speciální, hodně emocionální chvíle,“ svěřil se plzeňský kouč Miroslav Koubek a okomentoval i rekordně rychlý postup. „Dozvěděl jsem se, že jsme překonali rekord, to nás těší,“ doplnil zkušený trenér, který proti chorvatskému šampionovi poslal na hřiště na chlup stejnou jedenáctku jako v neděli na Slavii (2:1). A ta znovu slavila úspěch, po penaltovém zásahu čerstvého reprezentanta Tomáše Chorého zvítězila před zraky 11 084 diváků 1:0.

A trenér Koubek si pak užíval chvíle, kdy fanoušci vyvolávali jeho jméno. Po zápase jim šel poděkovat před plzeňský kotel a vysekl piruetku. „Přemety už dělat nebudu, to by se mi asi poškodilo zdraví. Ale takovou piruetku ještě zvládnu na levou a pravou nohu, to není problém,“ smál se 72letý kouč.

