Po vítězném utkání v albánské Tiraně, kde fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli i pátý zápas ve skupině Evropské konferenční ligy, když porazili kosovské šampiony FC Ballkani 1:0, zářil trenér Miroslav Koubek spokojeností, ale připomněl, že na domácí scéně má jeho tým co dohánět.

Trenér Viktorie Plzeň Miroslav Koubek. | Foto: FC Viktoria Plzeň

„Tancujeme na třech svatbách a to není jednoduché,“ říkal zkušený kouč plzeňské Viktorie, který ale jinak vyzdvihl výkon všech hráčů, kteří se na úspěchu v Konferenční lize podíleli. Chválil hráče, kteří tolik nenastupují, především pak trojici mladíků a děkoval také fanouškům, které neodradila ani změna dějiště zápasu a vyrazili viktoriány podpořit i do Tirany.

„Mají můj respekt, patří jim ohromný kompliment a hlavně poděkování. Strašně si jejich podpory vážíme. O to větší máme radost, že jim můžeme poskytnout radost,“ vzkázal Miroslav Koubek fanouškům plzeňské Viktorie.

Viktoriáni na evropské scéně válí, další vítězství trefil Šulc

Ve skupině máte i po pěti kolech plný počet bodů (15). To musí být nádhera, že?

Je to potěšitelné a pravděpodobně i nečekané. V Konferenční lize se nám zadařilo, s ne zrovna jednoduchými soupeři. Možná jsme se víc koncentrovali na výsledky v Evropě, je to i finanční přínos, zvyšujeme klubový koeficient, ale v české lize nám něco chybí. Tím nechci říct, že bychom v domácí soutěži něco vypouštěli. Naopak, trápí nás to. Tančíme na třech svatbách, ještě je tam MOL Cup, a to není jednoduché. Je pravda, že na podzim se nám víc daří v Evropě.

V Tiraně jste poslal do základní sestavy dva osmnáctileté mladíky (Baier, Paluska), třetí střídal (Hašek). Jak se vám líbili?

Všichni hráli výborně, ty dva zadní hráči byli skvělí. Hašan (střídající Pavel Hašek) to měl těžké, potřebovali jsme, aby to poctivě odpresoval. Soupeř nabíral nápor, on měl zabránit, aby šli do útoku, splnil to dobře, pomohl týmu. Cením si, že zápasy vyhráváme zásluhou celého kádru. Není to jen otázka jedenácti hráčů. V Tiraně to byl pádný důkaz, úspěch je kolektivní dílo. Dokážeme to sehrát i s klukama, kteří nemůžou být v optimální herní kondici, protože tolik nenastupují. Nezlobím se na ně, když se něco nepodaří, protože nejsou tolik rozehraní, ale vzali za to. Umí zabojovat a mají skvělou morálku.

Zdroj: Youtube

Čekal jste, že utkání proti Ballkani rozhodne zrovna Pavel Šulc hlavou? Protože on nepatří mezi nejvyšší hráče…

Víme, že umí takhle udeřit, on se schová. Je na tom skvěle pohybově, má dobrý výskok, už takhle skóroval v Českých Budějovicích. Pokud mu soupeř nechá prostor, je schopný překvapit.

Na závěr Konferenční ligy máte doma kazašskou Astanu (14. 12. od 21.00). Sníte o tom, že zakončíte skupiny s plným počtem 18 bodů?

Na ten zápas ještě vůbec nemyslím. Teď je pro nás priorita sehrát co nejlépe tři ligové zápasy v řadě během jednoho týdne. V neděli v Ostravě, ve středu v Mladé Boleslavi a další neděli doma s Budějovicemi. Tam se upínají všechny moje myšlenky.

Plzeňský asistent má z Albánie titul, zažil tam i střelbu během utkání