Rekordně rychlý postup Viktorie. Čtvrtá výhra, plný počet bodů

Tak to tady ještě nebylo, aby český celek slavil postup do jarní fáze evropských pohárů takhle brzy. Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli ve čtvrtek i čtvrtý zápas skupiny C Konferenční ligy, když i doma porazili Dinamo Záhřeb 1:0 brankou Tomáše Chorého z penalty, a můžou se těšit na boje ve vyřazovací fázi.Už odpoledne skončil druhý zápas skupiny C mezi domácí Astanou a kosovským Ballkani bez branek.