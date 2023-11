Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli osmifinálový zápas MOL Cupu na hřišti Olomouce 3:1 a postoupili do čtvrtfinále tuzemského poháru. Viktoria uspěla i bez čtyř reprezentantů (Dweh, Chorý, Jirka a Staněk), dva góly vítězů vstřelil Pavel Šulc.

Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň 1:3, 16. listopadu 2023. | Foto: fcv

Olomoucká Sigma vedla od sedmé minuty, ale za necelou čtvrthodinu bylo vše jinak. V 17. minutě hostující Cadu vyrovnal a tři minuty nato vstřelil vítěznou branku plzeňský Pavel Šulc. Ten zhruba dvacet minut před koncem duelu přidal pojistku v podobě třetího gólu Viktorie.

"Velice obtížný zápas, mám k Olomouci velký respekt, v poslední době hrají slušný a pro soupeře náročný fotbal. My jsme navíc měli oslabenou sestavu, jeli jsme k zápasu bez čtyř reprezentantů. Ale dokázali jsme tomu čelit, a i po inkasované brance jsme rychle zareagovali a dokázali utkání otočit. Toho si vážím. Měli jsme tam řadu fotbalových, kvalitních a připravených akcí. Soupeř taky nějaké měl, hrál se otevřený fotbal. Důležitá byla reakce v podobě dvou našich gólů po inkasované brance. Když jsme přidali třetí branku, tvrdě jsem vyžadoval, abychom naši hru postavili do bloku a dotáhli to k postupu. Jsem rád, že se nám to podařilo, protože utkání nebylo rozhodnuté do poslední minuty, bylo třeba být pořád správně nastavený," řekl klubovému webu trenér Viktorie Plzeň Miroslav Koubek.

Kaňkou na úspěšném utkání bylo odstoupení stopera Václava Jemelky, který nuceně střídal už ve 28. minutě. "Měl svalové problémy, ale věřím, že to nebude nic vážného a na další zápas bude k dispozici," upřesnil Koubek.

SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:2)

Branky: 7. Breite - 17. Cadu, 20. a 72. Šulc. Rozhodčí: Černý – Antoníček, Hurych. ŽK: Vraštil, Navrátil - Hejda, Vlkanova, Kliment. Diváci: 4066.

Olomouc: Digaňa – Křišťál (74. Fiala), Pokorný (46. Navrátil), Vraštil, Novák (46. Sláma), Zmrzlý – Zorvan, Breite, Pospíšil – Vodháněl (16. Fortelný), Juliš. Trenér: Václav Jílek

Plzeň: Plzeň: Baier – Cadu, Hejda, Hranáč, Jemelka (28. Kopic). – Traore, Kalvach – Sýkora (90+1. Řezník), Šulc, Vlkanova (83. Mosquera) – Kliment (83. Bucha). Trenér: Miroslav Koubek

