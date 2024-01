V manažerském rybníku ulovila Viktoria Plzeň velkou rybu. Hlavním skautem klubu se stal Jan Říčka, který pracoval pro německý Hamburk, anglickou Chelsea a posledních 11 let jako skaut pro první tým jednoho z nejúspěšnějších klubů planety Manchester City. Do „Citizens“ doporučil například Erlinga Hallanda či Kevina De Bruyna.

Jan Říčka. | Foto: fcv

„Jan Říčka patří mezi absolutní špičku ve svém oboru. Jeho zkušenosti, kontakty a obrovský přehled jsou něčím, co náš klub může opět posunout a perfektně to zapadá do naší dlouhodobé koncepce. Jsem velmi rád, že se nám podařilo získat jej do našeho klubu,“ řekl klubovému webu generální ředitel Viktorie Adolf Šádek s tím, že o Říčkovy služby měla Plzeň dlouhodobý zájem.

Šedesátiletý Říčka pochází ze Sušice a v Plzni vystudoval Pedagogickou fakultu. „Po delší době v Anglii je to pro mě změna, ale na mé práci se nic nemění – budu dělat maximum, abychom uspěli. Viktorii jsem detailně sledoval. To, co klub pod vedením Adolfa Šádka za posledních dvanáct třináct let dokázal, je až neskutečné,“ obdivoval Jan Říčka.

