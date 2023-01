Memoriál Josefa Žaloudka ovládla Příbram. Předčila Spartu i Plzeň

„Start jara se blíží a já se fakt těším. Kvůli zranění jsem polovinu podzimu zmeškal, o to větší je moje natěšení na start jara. Pevně věřím, že to naši fanoušci mají stejně a vyrazí do boje s námi,“ vzkázal za celou kabinu 29letý záložník Jan Sýkora, který velkou část podzimu vynechal kvůli zranění kolena po faulu slávisty Petera Olayinky. Teď už se ale chystá na jarní ligové boje.

„Příprava je poměrně náročná, ale makáme a děláme vše pro to, abychom vás pak zahřáli našim výkonem,“ prohlásil levonohý záložník Viktorie.