„Pro nás je situace jasná – potřebujeme, toužíme a chceme zvítězit,“ prohlásil na webu Viktorie slovenský trenér v plzeňských službách Adrian Guľa. Narážel tak na předchozí nezdary ve Zlíně (0:1) a Budějovicích (0:0).

„Dva zápasy v řadě jsme nevyhráli a nedali gól. Proto je absolutně podstatné, abychom na nepříjemnou situaci zareagovali kvalitním výkonem a vítězstvím. Věřím, že tomu tak v zápase s Karvinou bude,“ pokračoval 45letý trenér Viktorie.

Ta už dlouhých 225 minut nedala v lize gól, to je série, kterou dlouho nepamatuje. I proto byla právě útočná činnost v týdnu hlavní tréninkovou náplní.

„Jsme ofenzivní tým a máme šikovné hráče. Ve dvou zápasech nám to teď nevyšlo, to je problém, protože jsme se herně dostávali do množství zajímavých situací. Věřím však, že se ale kvalita týmu ukáže a budeme produktivnější,“ nezatratil kouč Guľa svoje svěřence.

I když po bezbrankové remíze sliboval, že přijdou změny v sestavě. Jedním dechem však dodal, že nijak masivní. V prosinci však čeká hráče nabitý program, takže bude nutné síly rozložit.

„Je to nová situace, je podstatné, abychom se tomu přizpůsobili. Věřím, že tato část sezony bude pro Viktorku přínosná a dokážeme na ni správně zareagovat nejen výkonnostně, ale i výsledkově,“ doplnil trenér Viktorie.