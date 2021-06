„Tento krok je pro mě obrovskou výzvou. Viktorka je špičkový tým a čekají ji i zápasy v evropských pohárech, které jsem ještě nikdy nehrál. Je nyní na mně, abych makal naplno a porval se o místo,“ uvedl 21letý Ondřej Pachlopník.

Je univerzálním fotbalistou, za Brno nastupoval na pozici pod hrotem, na křídle či dokonce i v útoku.

„Jsem velmi rád, že se podařilo dotáhnout hostování s opcí takto talentovaného hráče, jakým Ondřej Pachlopník bezesporu je. Součástí transferu je i dohoda, že bude Brno moci využít přednostně možnosti získat některé naše hráče na hostování pro nadcházející sezonu,“ doplnil k transferu generální manažer plzeňského klubu Adolf Šádek.

Jednadvacetiletý mládežnický reprezentant hrál, který byl ve Zbrojovce od deseti let si za áčko poprvé zahrál v březnu 2019, v minulém ročníku nejvyšší soutěže naskočil do 31 utkání a vstřelil jednu branku. Nedávno byl na soustředění nově se tvořící reprezentace do 21 let v Hluboké nad Vltavou.

Během jara se o něm mluvilo dokonce i v souvislosti s pražskou Slavií, kterou tehdy zaujal ve vzájemném zápase. „Podle mě byl Pachlopník nejlepší hráč utkání. Dobře se na něj dívá, silný je hlavně v driblinku, v jaké rychlosti umí pracovat s míčem. Jenže mu chybí čísla, málo střílí,“ říkal tehdy v televizním přenosu bývalý prvoligový útočník a brněnský patriot Petr Švancara.

„Proti Slavii to vždycky dovedl až k šestnáctce a hledal finálku, místo aby střílel. Když to zlepší, bude ještě zajímavější,“ doplnil Švancara. Teď je před Pachlopníkem nová výzva, zkusí se prosadit v plzeňské Viktorii.

Fotbalisté Viktorie Plzeň začnou o víkendu funkčními testy, první společný trénink je čeká v pondělí dopoledne. Další změny v hráčském kádru nejsou vyloučeny.