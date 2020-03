A podle něj by měla plzeňská Viktoria skončit na druhém místě. Slavia prý bude mít po třiceti kolech základní části náskok 11 bodů.

S nadstavbou už ale studie nepočítá, ale náskok po základní části by dával sešívaným téměř jistotu titulu. Zhruba stejně pravděpodobné je potom i to, že viktoriáni druhou příčku udrží. Třetí by měl skončit Jablonec a do elitní šestky se protlačí ještě Liberec, Slovácko a Sparta.

Na opačném konci tabulky by měla zůstat poslední Příbram se šestibodovou ztrátou na Opavu

Takhle hovoří teorie, jak to bude vypadat v praxi?