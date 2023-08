/FOTO, VIDEO/ Fotbalisté plzeňské Viktorie zvládli úvodní utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti kazašského Tobolu Kostanaj vítězně. Ve čtvrtek jej díky brankám Brazilce Cadua a středopolaře Lukáše Kalvacha porazili 2:1. Návrat z dlouhé cesty ale mohl být daleko veselejší. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka totiž inkasovali až v osmé minutě nastavení z penalty po ruce kapitána Hejdy.

Tobol Kostanaj - FC Viktoria Plzeň 1:2 (0:0). | Video: FC Viktoria Plzeň

„Byla to hlavička z třiceti centimetrů do ruky, ani jí neměl Hejdis (Lukáš Hejda) nějak extra od těla a je to pecka. Ale musíme to tak brát. Jsem rádi, že jsme vyhráli 2:1, je to pro odvetu dobrý výsledek. Doma jsme silní, poženou nás fanoušci. Věřím, že to zvládneme,“ říkal Lukáš Kalvach, autor vítězné branky.

Zdroj: Youtube

Odveta s Tobolem je na programu ve čtvrtek 31. srpna od 19 hodin v plzeňské Doosan aréně. Západočechům stačí k postupu do základní skupiny EKL i remíza. Na tu viktoriáni ale před svými fanoušky jistě hrát nebudou.

Škoda penalty v nastavení, vítězství Plzně v Kazachstánu mohlo být veselejší