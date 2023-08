/VIDEO/ O víkendu sice nešťastně a smolně prohráli na hřišti Komárova po penaltě v závěru těsně 0:1, ale jinak fotbalisté SK Petřín Plzeň prožívají báječný start do nové sezony. V úvodním kole divizní skupiny zdolali nevyzpytatelné Rokycany a hlavně: minulou středu si vyšlápli v rámci úvodního kola MOL Cupu na třetiligový Robstav, který díky brance Aleše Demetera z 84. minuty ostře sledovaného utkání porazili 2:1.

VIDEOSESTŘIH: SK Petřín Plzeň - FK Robstav 2:1 (1. kolo MOL Cupu). | Video: SK Petřín Plzeň

Svěřenci trenéra Radka Vodrážky se tak mohou těšit na pondělní los 2. kola českého poháru, který proběhne živě za přítomnosti kamer ČT Sport od 11.00 hodin. V osudí už bude většina týmů z první ligy, a tak se Petřín může utkat i s profesionálním klubem.

V rozhodujících chvílích jsme si počínali naivně a nešikovně, zlobil se trenér

Než ale bude o petřínském soupeři jasno, podívejte se v krátkém sestřihu na vzpomínané utkání 1. kola mezi SK Petřín Plzeň a FK Robstav. Na videu jsou zachycené oba gólové momenty vítězů, a oba stály za to.

„Tohle je strašně fajn, nejen výhra a postup, ale i to, v jaké atmosféře se zápas hrál. Plná tribuna, plná zatáčka, fantazie. Snad to ještě někdy zažijeme," rozplýval se po zápase petřínský kouč Radek Vodrážka.

Zdroj: SK Petřín Plzeň

„V prvním poločase jsme hráli výborně, napadali jsme soupeře a do šancí ho nepouštěli. Ve druhém dějství náš hosté zatlačili, dokázali vyrovnat a vypadalo to, že se utkání prodlouží, ale my dali druhou branku, kterou jsme rozhodli. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale ještě víc si vážím toho, jakým způsobem. Nebyla to výhra o náhodném gólu, ale došli jsme si pro to skvělým týmovým výkonem," doplnil Vodrážka, který chválil všechny hráče včetně brankáře Suchého.

