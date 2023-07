/VIDEO/ 24letá tenistka Markéta Vondroušová hraje v sobotu od 15 hodin finále Wimbledonu, nejznámějšího a nejprestižnějšího grandslamového tenisového turnaje, s favorizovanou Ons Džabúrovou. Přestože je Tunisanka v žebříčku WTA na šestém místě a Vondroušová figuruje až na začátku páté desítky, rodačka ze Sokolova se předem nevzdává.

Viktoriáni poslali vzkazy tenistce Markétě Vondroušové, kterou v neděli čeká finále prestižního Wimbledonu. | Video: instagram FC Viktoria Plzeň

Sílu do velkého zápasu její kariéry ji posílají také fotbalisté Viktorie Plzeň, kterým stříbrná medailistka z odložených Letních olympijských hrách 2020 v Tokiu, fandí. „Super úspěch," řekl záložník Lukáš Kalvach. „Přeji hodně štěstí, aby to celé vyhrála," doplnil ve videu na klubovém instagramu.

Zdroj: instagram FC Viktoria Plzeň

A co ji vzkazují další? „To je jednoduché. Aby to vyhrála," shodli se brankář Dominik Sváček s rychlonohým štírkem Adamem Vlkanovou. „Markéto, ahoj. Všichni za Viktorku ti přejeme hodně štěstí ve finále. Věříme, že to zvládneš," doplnil svoje parťáky gólman Jindřich Staněk.

Markéta Vondroušová postoupila do finále Wimbledonu.Zdroj: Profimedia

Markéta Vondroušová se s Ons Džabúrovou od roku 2021 střetla už čtyřikrát. Bilance? Dvě porážky, dvě výhry. Oba vzájemné duely v letošním roce ale zvládla právě Markéta Vondroušová. V lednu vyhrála 2:1 na Australian Open, v březnu zvítězila (2:0) také v Indian Wells v USA. V obou případech to ale bylo na tvrdém povrchu, Wimbledon se ovšem hraje na trávě.

