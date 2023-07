„To jsme ještě s favorizovaným soupeřem drželi krok. Pak jsme dvakrát po chybě inkasovali a to už se projevil rozdíl v kvalitě obou týmů,“ hlesl po porážce 0:8 v předkole MOL Cupu ostrovský trenér Karel Tichota.

Brzy po přestávce autor vedoucí branky zvyšoval po rohu na 2:0, a když pak proměnil Zeman v 55. minutě penaltu, bylo o postupujícím rozhodnuto. „V první půli jsme hráli komplikovaně, v malém pohybu. Po přestávce jsme zrychlili hru přes kraje a rychle jsme rozhodli,“ souhlasil Stanislav Purkart, kouč FK Robstav.

Jenže jeho svěřenci stále neměli dost. Než uzavřel Chocholoušek konečný brankový účet zápasu, vstřelili po dvou brankách střídající Havel a senegalský forvard Sow, další nová akvizice Robstavu, jenž se nepohodl v Přešticích a tak se zdá, že minimálně v úvodu sezony bude kočovat po hřištích v okolí.

Ale zdá se, že na fazóně před druhou sezonou ve třetí lize to svěřencům trenéra Purkarta pranic neubírá. „Kluci jsou cílevědomí, chtějí, poctivě makají. To je plus oproti minulé sezoně,“ pochvaloval si 53letý kouč FK Robstavu týden před ostrým startem sezony. Na úvod nového ročníku áčkové skupiny ČFL přivítá jeho tým pro změnu ve Zbůchu béčko pražských Bohemians 1905, které už na stejném hřišti porazil 4:1 na závěr minulé sezony.

FK Robstav – FK Ostrov 8:0 (1:0), branky: 31. a 53. Štursa, 55. Zeman, 63. a 83. Havel, 75. a 80. Sow, 88. Chocholoušek. Sestava Robstavu: Kočí (46. Hrabačka) – Brabec, Chocholoušek, Musa, Skála – Šulc, Petr (61. Havel), Buneš (46. Kraml), Zeman – Štursa (61. Tvaroh), Černý (46. Sow).

