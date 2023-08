Vykročí fotbalisté Viktorie Plzeň na hřišti kazašského Tobolu Kostanaj za postupem do skupiny Evropské konferenční ligy?

Fotbalisté Viktorie Plzeň i Tobolu Kostanaj mají za sebou předzápasový trénink. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Zápas nejspíš neodvysílá žádná televize. „Aktuálně máme informace od majitelů TV práv, že žádná z českých stanic zápas nevysílá. Pokud by se situace změnila, neprodleně bychom fanoušky informovali,“ prohlásil během předzápasového tréninku v Kostanaji mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

Úvodní zápas závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy je na programu ve čtvrtek od 16 hodin středoevropvského času, odveta se pak hraje za týden od 19 hodin v plzeňské Doosan Areně. „Soupeř přešel přes tři předkola. To svědčí o tom, že má kvalitní mužstvo,“ připomněl plzeňský trenér Miroslav Koubek, že Tobol Kostanaj vyřadil v kvalifikaci finskou Honkku Espoo, švýcarskou Basilej i Derry City ze Severního Irska.

PODÍVEJTE SE na město, kde fotbalisté Plzně rozehrají bitvu o postup do Evropy

„Mají dobře vedený a trénovaný tým. Ale my si chceme odvést takový výsledek, abychom měli dobrou pozici pro odvetu v Plzni,“ prohlásil kouč Viktorie ve chvíli, kdy se na trávníku Central Stadium Kostanaj proháněli v silném dešti fotbalisté kazašského soupeře.

Plzni se před klíčovým soubojem s Tobolem uzdravili tři ofenzivní fotbalisté Chorý, Jirka a Vydra, ale kouč neprozradil, zda je využije v základní sestavě. „Mám jasno tak z devadesáti procent, ale stát se může ještě cokoliv,“ doplnil Koubek, kterému už chybí jen Pernica, Havel a Sýkora.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Viktoriáni přešli do play-off o Konferenční ligu přes kosovskou Dritu a maltskou Gziru, Teď je čeká poslední krok na cestě do základní skupiny, ale tam chce i soupeř, pro něhož by to byl historický úspěch. „Raději bych začínal venku. Ale přijde devět tisíc lidí a my uděláme všechno proto, aby odcházeli spokojení,“ prohlásil srbský kouč kazašského celku Milič Čurčič.

Chorý: Dlouhý let? Chceme hrát o Evropu, nemáme se na co vymlouvat

„My odvádíme v poháru dobrou práci, ale favoritem bude Plzeň. Má zkušenosti z bojů v Evropě, hrála proti Barceloně či Bayernu,“ připomněl loňskou účast Viktorie v Lize mistrů. Jeho plzeňský protějšek zase tak optimistický nebyl. „Respektujeme sílu soupeře. Zároveň ale věříme ve vlastní schopnosti,“ odpověděl Koubek na dotaz, zda souhlasí, že je Viktoria favoritem.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Plzeňští fotbalisté po příletu do Kazachstánu, kde je o čtyři hodiny více než v Česku, zůstali v domácím časovém režimu. Spát chodí až kolem třetí hodiny ranní, snídaně mají kolem jedenácté hodiny i oběd je později.

„Zatím je všechno v pohodě. Po příletu jsme měli dostatek prostoru dospat se, protáhnout. Nejsme tady kvůli dojmům, ale přijeli jsme uhrát co nejlepší výsledek,“ dodal za hráče plzeňský kapitán Lukáš Hejda. Nakolik se jim to povede, bude známo ve čtvrtek po 18. hodině českého času.

S Tobolem slavil první titul, zažil i rituální zabíjení zvířat. Teď věří Plzni