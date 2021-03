„Bohužel jsme brzy inkasovaly po rohu a to nás trochu srazilo na kolena. Po přestávce jsme ale skvěle obrátily vývoj, bohužel jsme to ale v závěru neudržely a v poslední akci zápasu inkasovaly,“ litovala po středečním zápase rodačka z Plzně, která dnes slaví 25. narozeniny.

Svitková v 73. minutě natáhla uvnitř šestnáctky k ráně levačkou a svoji střelu otřela o vzdálenější tyč. V tu chvíli vedly Kladivářky 2:1, ale vedení neudržely.

„Utkání to bylo pro nás velice důležité. Trénujeme několik týdnu opravdu hodně a začíná se to na hřišti projevovat," těšilo Svitkovou.

I díky remíze s Birminghamem se posunuly alespoň na jedenáctou, předposlední příčku tabulky. Ale mají stejně bodů (devět) jako poslední Bristol, desátá Aston Villa má o bod víc.

„Každopádně je na nás vidět, že se ve hře posouváme. Hodně mě to mrzí, že jsme to neudržely, ale takový už je fotbal. Musíme pořad makat dál a určitě to brzy zlomíme. Alespoň jsme se posunuly v tabulce a máme před sebou sedm utkání, kdy to máme plné ve svých rukou,“ přála si česká reprezentantka, kterou v dubnu čeká baráž proti Švýcarsku o Euro 2022, které bude v Anglii.

Ale už příští týden ji čeká na Old Traford utkání s Manchesterem United. „To bude další splněný sen,“ dodala Svitková.