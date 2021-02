„Škoda, že to tam v závěru nespadlo. Chyběl opravdu jen kousek,“ litoval Míka.

Ve chvíli, kdy byl vyloučený Kaša, jste se šel spolu s Robinem Hranáčem rozcvičovat. Kdy vám trenér řekl, že půjdete na hřiště právě vy?

To, že půjdu do hry, jsem se dozvěděl těsně před začátkem druhé půle. Tak jsem si vzal dres a šel na to.

A jaké jste dostal pokyny?

S áčkem trénuju už nějakou dobu, připravený jsem byl. Trenér mi řekl, ať hraju důrazně a sebevědomě, ať se ničeho nebojím a hraju to svoje. Bylo nás o jednoho méně, ale nic nebylo ztracené. Pořád to bylo 0:0.

Ale nakonec jste prohráli 0:2. Svůj debut jste si asi představoval jinak?

Za svůj první start jsem rád, ale nezvládli jsme to výsledkově. Takže z toho mám špatné pocity.

Věřil jste, že i v deseti můžete vyhrát?

Už v první půli jsme měli spoustu šancí, aspoň jeden gól jsme si zasloužili vstřelit. Chtěli jsme i potom vyhrát a myslím si, že i v oslabení jsme podali bojovný výkon. Já sám měl třeba nějaké šance a štve mě, že jsme žádnou nikdo neproměnili…

A nakonec jste to mohl být vy, kdo by aspoň vyrovnal Jenže v závěru se míč jen otřel o tyč…

Ta rána nohou z voleje už letěla do brány, ale někdo to tam vyhlavičkoval nebo vykopl ven… Chyběl opravdu kousek, byl z toho jen roh. Škoda.