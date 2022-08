Slovan – VS Plzeň 4:4

Po letní pauze začaly oba celky ve velmi vlažném tempu a hodně nepřesně. Hosté se dostávali před domácí branku přece jen častěji a šli do vedení po krásné střelez dvaceti metrů. Slovan po inkasovaném gólu přidal a dvěma góly otočil skóre. Druhá půle přinesla lepší podívanou. Vodníkům se podařilo opět srovnat. Domácí zvýšili úsilí a po několika neproměněných situacích se dokázali prosadit a odskočili do dvougólového vedení. To je však Slovan ukolébalo natolik, že povolil soupeři srovnat na 4:4.

Poločas: 2:1. Branky: Bulant 2, Hauer, Humeník – Pavlíček 2, Pyrgal 2.

Černice – Vejprnice 2:2

Celý zápas se odvíjel v pohodové atmosféře při minimálním počtu faulů. Hosté se úspěšně bránili černickým výpadům. A těsně před přestávkou udeřili z ojedinělého útoku, který domácí obrana hasila až faulem ve vápně. Nařízenou penaltu proměnil bez problémů hostující Paul. Ten zároveň ve druhé půli, přes obrovskou převahu domácích, dokázal vsítit i druhý gól. Domácí vyrovnali na 1:1 v 50. minutě a celou dobu ovládali balon. Špatná produktivita Černic a nechuť rozhodčího písknout jasné penalty rozhodly o celkové dělbě bodů. V závěru se domácímu Murovi z hranice velkého vápna podařilo srovnat stav utkání na 2:2.

Poločas: 0:1. Branky: Laibl, Mur – L. Paul 2 (1 x PK).

Košutka – Rapid 0:5

Rapid měl od začátku výraznou převahu, ale střelecky se prosadil až ve 20. minutě. Domácí neměli v prvním poločase žádnou šanci a do šaten se tak šlo za stavu 0:2. Po pauze vstřelil rychlý a čistý hattrick kanonýr Řežáb, pak měli příležitosti i domácí. Karel přeloboval brankáře, ale Pytlík na brankové čáře míč odkopl do bezpečí.

Holý následně zblízka nastřelil tyč hostující branky. Domácí odbojovali celý zápas, výborně zachytal Eduard Ukhala, kvalita však byla na straně Rapidu.

Poločas: 0:2. Branky: Řežáb 4, Brabec.

Union – Letná

Zápas byl odložen z důvodu souběhu s utkáním Viktorie Plzeň.

Program 14. kola: středa od 18.00: Smíchov – Union, Letná – Černice, Vejprnice – Slovan, Rapid – ZČE, 18.30: VS – Senco.

Nejlepší střelci: 25 – Peroutka (Rapid), 19 – Faist (Rapid), 13 – Jandoš (Smíchov), L. Paul (Vejprnice), 12 – Karel (Košutka).