VS – Senco 1:4 Hostující hráči vstoupili do zápasu aktivněji a postupně si vypracovali dvoubrankové vedení. Domácím se podařilo snížit na rozdíl jedné branky a před poločasem sahali i po vyrovnání. Hned v úvodu druhého dějství však Senco přidalo po chybě domácích rychlou třetí branku. Vodníci kazili přihrávky a selhávali v šancích. Ve zbytku zápasu tak udeřila ještě jednou pouze Doubravka.

Poločas: 1:2. Branky: Roneš – Hora 2, Pondělík, Rais.

Vejprnice – Slovan 7:5

Utkání se odehrálo na umělé trávě, ale to kráse fotbalu nic neubralo. Bylo k vidění utkání s mnoha šancemi na obou stranách. Domácí se dostali do vedení, Slovan třemi brankami ale skóre otočil. Do půle ale zabraly ještě Vejprnice a na světelné tabuli tak svítilo skóre 3:3. Na začátku druhé půle se hosté dostali tečovanou střelou do vedení, ale poté zapnuli už Vejprničtí, kteří čtyřmi brankami definitivně naklonili misku vah na svoji stranu.

Poločas: 3:3. Branky: Paul 5 (1x z penalty), Löwy, Malata – Bulant 2, Hrubý 2, Košťál.

Letná – Černice 3:8

Hosté z Černic přijeli na Letnou ve velmi silné sestavě. Začátek zápasu tomu odpovídal, tlak Černických sílil a zhruba po 15 minutách se ujali vedení. Domácí ale srdnatě bojovali a během první části se jim povedlo dvakrát srovnat skóre. Druhá půle už byla jednoznačně v režii hostů, kteří svou kombinační hrou dokázali přehrávat Letnou, která kvůli zranění a nedostatku střídajících hráčů, dohrávala zápas v deseti.

Poločas: 2:2. Branky: Vaněk, Dobrý (PK), Rada – Hlaváč 2, Stojlov 2, Nový 2, Vlček, Mojseňuk (PK).

Smíchov – Union 6:0

Hosté měli v začátku zápasu velkou šanci, kterou neproměnili. Pak již to byla jednoznačná záležitost Smíchova, který dával branky po hezkých kombinacích střelecky disponovaným Jandošem.

Poločas: 4:0. Branky: Jandoš 4, Hudec, Praizler.

Rapid – ZČE 3:0 po kontumaci

Petřín se na zápas dostavil pouze s osmi hráči.

Program 15. kola: středa od 18.30: Černice – Smíchov, čtvrtek od 18.30: Senco – Vejprnice, 19.00: ZČE – Košutka.

