Vaněk už trénuje v Domažlicích. Dojíždí z Prahy, kde s přítelkyní bydlí

To, co avizoval domažlický kouč Pavel Vaigl v Deníku na startu zimní přípravy, je zase o krůček blíž realitě. S třetiligovým týmem se připravuje bývalý reprezentant Ondřej Vaněk, který získal s Viktorií Plzeň dva mistrovské tituly .Teď je blízko návratu na západ Čech, i když do nižší soutěže.

Ondřej Vaněk ještě v barvách plzeňské Viktorie. | Foto: fcv

„V pondělí s námi začal trénovat,“ potvrdil včera Pavel Vaigl s tím, že si chce 31letého Vaňka víc proklepnout na soustředění v Podveském Mlýně, kam Jiskra zamíří v pátek. „Ondra odjede s námi, tam by se mělo všechno dotáhnout,“ doplnil kouč pátého celku ČFL, který se netají postupovými ambicemi. Vaněk by se tak mohl v Domažlicích po letech potkat v jednom dresu s bývalým parťákem z Plzně Davidem Limberským, třetím do party by byl Egon Vůch, jenž se vrací po vážném zranění. Vaněk bydlí s přítelkyní, někdejší vítězkou Miss Czech republic, v Praze. Na Chodsko by měl dojíždět. Domažlice lákají na jaro bývalého reprezentanta Vaňka „Všechno se musí domluvit, aby to fungovalo. Ondra by byl velkou posilou. Na tréninku bylo vidět, jak ho fotbal baví,“ pochvaloval si Pavel Vaigl. Poprvé v dresu Domažlic by měl Ondřej Vaněk nastoupit už v sobotním přípravném zápase na hřišti Senca Doubravka. vaněk má za sebou i zahraniční zkušenosti, hrál za Kayserispor v Turecku a z plzeňské Viktorie přestoupil do ruské Ufy. Naposledy působil doma v brněnské Zbrojovce. Smlouvu tam má až do letošního června, ale s klubem se loni v létě nerozešel v dobrém a od té doby, také vinou zranění, nikde nehrál. Zrestartuje svoji kariéru v domažlické Jiskře?