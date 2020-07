„Nechci tuto akci nazývat memoriálem, protože si nejsem jistý, zda bychom byli schopni udržet její pravidelné každoroční opakování,“ uvedl už před turnajem vedoucí tlučenského oddílu kopané Petr Němec.

A nutno říct, že první ročník se povedl, na trávníku byly k vidění zajímavé boje, řada známých osobností, a to ocenily stovky příznivců, kteří se během odpoledne na útulném stadionku v Tlučné prostřídali. Většina z nich ale setrvala po celou dobu.

A bylo se opravdu na co dívat, vrcholem pak byl miniturnaj, v němž se představila Stará garda Viktorie Plzeň, Vošouch tým, družstvo složené z rodiny, kterou posílili plzeňští hokejisté, a posledním do party byla Tlučná 2003 složená z hráčů, kteří právě pod vedením Vladimíra Vašáka před 17 lety postoupiili do krajského přeboru.

Ti na svoje soupeře nestačili a po porážkách 1:8 se SG plzeňské Viktorie a 0:6 s Vošouch týmem obsadili pomyslný bronzový stupínek. Jejich přemožitelé se pak v závěrečném zápase střetli o celkový primát. Stará garda vstřelila vyrovnávací branku na 2:2 až v nastaveném čase a díky tomu turnaj vyhrála.

Sestava Staré gardy Viktorie Plzeň: Mizera – Nicklas, Hájovský, Drahorád, Kopřiva, Parlásek, Vaigl, Bárta, Kovařík – Ježek, Fořt, Chvojka, Diepold, Baroch, Dobrý, Bican. Mužstvo koučoval Paul, který je po operaci kolena.

I v sestavě Vošouch týmu byla zajímavá jména. Nastoupili oba synové legendárního trenéra – Miroslav a Michal Vašákové, i tři vnuci Škodové (synové dcery), mužstvo vyztužili stopeři Karel Rada a Jan Velkoborský a hokejová ekipa z nedalekých Líní – Pulpán, Kracík, Schleiss doplněná o Adamského.