Nastoupil totiž proti mladšímu bratrovi Alexandrovi, který byl po skončení klání o poznání spokojenější. Sebevědomým výkonem se podílel na vysoké výhře třetiligového favorita 6:1. „Hrát proti bráchovi je určitě neobvyklé a nepříliš příjemné, ale už je to poněkolikáté, co jsme proti sobě nastoupili,“ přemítá Jindřich Sojka s tím, že tentokrát k žádnému vzájemnému hecování před zápasem nedošlo. „Původně jsme s béčkem Plzně vůbec hrát neměli a o zápase jsme se dozvěděli teprve dva dny předem. To už jsme byli na soustředění, takže jsme se s bráchou vůbec neviděli,“ vysvětluje.