„Není to úplně přesné. Tento rok bereme za rok vzniku podle župní kroniky, ale je předpoklad, že se kopaná v rámci Sokola ve městě hrála již dříve,“ upřesnil současný předseda fotbalového oddílu Martin Kadaník.

„Vlastní oslavy jsme začali chystat už před více než rokem. Nejsložitější bylo vymyslet program oslav tak, aby to lidi zaujalo. Věděli jsme, že určitě chceme přichystat setkání bývalých hráčů a funkcionářů a těm umožnit si po těch letech popovídat. A pak jsme se celý rok obávali, co nám covidová epidemie dovolí. Naštěstí povolila a my můžeme oslavy uspořádat v plném rozsahu,“ potěšilo Kadaníka.

Všechno začne v sobotu ve 13 hodin, kdy sportovní odpoledne zahájí úvodním slovem starosta města Karel Naxera. Následovat bude křest knihy o historii oddílu „Zlaté okamžiky přeštického fotbalu“. Dále je připraveno ocenění hráčů a funkcionářů uplynulých desetiletí.

„Takové oslavy jsou vždy o setkávání, mnohdy po desítkách let, a povídání. To jsme se snažili zajistit. Účast přislíbila asi stovka bývalých hráčů a funkcionářů,“ upřesnil Martin Kadaník.

Část z pozvaných hostů ještě při vyvrcholení celého dne přetáhne dres přes hlavu a vyběhne na hřiště v derby starých pánů, jehož výkop je naplánován na 15.30.

„Zcela určitě historky, vzpomínky, dnes již pouze ty veselé, přijdou na řadu i při večerní zábavě,“ dodává Martin Kadaník.

A zároveň tímto zve všechny příznivce fotbalu v sobotu 26. června na přeštické hřiště.