„Tím si nenecháme snížit naši koncentraci,“ sliboval na pondělním setkání s novináři Adrian Guľa, slovenský kouč plzeňské Viktorie.

„Je náš cíl vyhrát a udělat maximum pro to, abychom přivezli pohár do Plzně. Věřím tomu, že motivace bude tak silná, že nás potáhne za tímto prvním krokem a teprve potom se budeme soustředit na další dva,“ konstatoval Guľa.

V podobném duchu hovoří také hráči, i pro ně je pohárová trofej lákadlem.

„S klukama jsme se bavili o tom, že je to letos právě deset let od vítězství v poháru. Je dobře, že hrajeme doma. Hodně se na to soustředíme, chceme ujít další krok. Dáme do toho všechno a uvidíme, kdo postoupí,“ říkal například Radim Řezník, který při lize v Jablonci kvůli lehké viróze usedl jen na lavičku.

„Už jsem se dal do kupy, trénuju s týmem,“ doplnil zkušený bek, že dnes bude připravený nastoupit.

Čtvrtfinále MOL Cupu začíná v plzeňské Doosan Areně dnes od 17.30 hodin a na Rodinné tribuně bude vystavena trofej, kterou získali viktoriáni v roce 2010.