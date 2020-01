Hlavní slovo měl, alespoň v úvodní půlhodince, která byla přístupná médiím, spíš kondiční kouč Martin Kojnok. Ještě předtím si ale realizační tým sedl s hráči i generálním manažerem Adolfem Šádkem, aby se pobavili o tom, co je čeká.

„Dobrý, samozřejmě,“ reagoval s úsměvem na rtech stoper Jakub Brabec na otázku, jak se mu jeví spolupráce se 44letým slovenským trenérem. „Všechno nové je něčím zajímavé. Uvidíme, jak to bude probíhat dál. Dneska jsme měli první sezení, kouč působil velmi energicky,“ doplnil už vážnějším tónem fotbalista, jenž na podzim nosil kapitánskou pásku.

„Ale jestli to bude nová éra Plzně? To se hodnotí vždycky až zpětně. Uvidíme, co změna přinese herně a výsledkově,“ pokračoval Brabec s tím, že teď jsou všichni viktoriáni na stejné startovní čáře.

„Je tady nový kouč, zimní příprava. Bude toho dost,“ říkal Brabec s tím, že na diskusi o případné změně herního stylu je příliš brzy.

„Sám jsem zvědavý, co přijde. Nějaké změny byly znát už při funkčních testech, ale nic, co by mě zaskočilo. Viděli jsme nové technologie, které by nás měli posunout na vyšší úroveň. A to je samozřejmě dobře,“ dodal stoper plzeňské Viktorie i české reprezentace před prvním společným tréninkem.