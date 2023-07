„Konkurence je dobrá, může vás to jenom posunout,“ prohlásil 28letý fotbalista při rozhovoru pro Deník v hotelu Schermer a litoval, že přišel o parťáka, s nímž bývá při výjezdech na pokoji, Milana Havla. „Jeho zranění mě hodně zasáhlo, je to asi největší kamarád z týmu. I Luďa Pernica tady chybí,“ zmínil Tomáš Chorý dalšího maroda. „Hodně času trávím s Hejdisem (Hejda). Ale ve Viktorce je skvělá parta, každý do kabiny zapadne,“ doplnil Tomáš Chorý.

Loni jste se v Rakousku chystali na boje o Ligu mistrů, letos budete hrát jen o Evropskou konferenční ligu. Je to jiné?

Nemyslím si. Plzeň touží po mezinárodní konfrontaci, každý rok chceme hrát evropské poháry. Teď to bohužel nebude Liga mistrů, ale uděláme všechno pro to, abychom se dostali přes předkola.

Co pro vás hráče, start v Evropě znamená? Možnost ukázat se?

Je to hezčí, než hrát pořád jen českou ligu a soustředit se celý týden na jeden zápas. Takhle to jde v rychlém sledu po sobě, je možnost rotovat sestavou. Každý fotbalista vám potvrdí, že radši hraje.

I za cenu toho, že pak není tolik prostoru na trénink?

Jasně. Je příjemnější hrát častěji. Navíc každý z nás se chce ukázat i v Evropě. Nevidím tady žádného frajera, který by se toho bál.

K tomu je potřeba právě teď tvrdě potrénovat, aby se neopakovalo nepovedené jaro. Trenér Koubek říkal, že ze všech cítí touhu odčinit to. Máte to stejně, nebo jste za minulou sezonou udělal tlustou čáru a jedete dál?

Asi už bych se k tomu nechtěl vracet. Máte pravdu, jaro bylo špatné. Na podzim jsme byli v lize dominantní, pak se něco zlomilo. Ale už je to za námi, musíme myslet dopředu. Nastavujeme tady jiný styl, musíme se soustředit, abychom plnili úkoly, které nám trenér zadává.

V čem je to pro vás nové?

Systém je založený na vysokém presinku, je tam hodně běhání. Trenér dbá i na taktickou stránku, takže na každého soupeře se detailně připravujeme. My více spoléháme na kombinační hru a snažíme se soupeře zaskočit agresivním napadáním. Někteří kluci už trenéra Koubka zažili, dobře vědí, do čeho jdou. Já jsem pod ním poprvé, ale věřím, že je to dobrá cesta a bude nám to klapat.

Mám tomu rozumět tak, že trávíte víc času i u videa?

Jojo, díváme se hodně na video. Rozebíráme si zápasy. Trenér nám vysvětluje, jak by chtěl hrát, kde máme být a jak soupeře napadat. Taktika je pro něho number one. Máme nastavených několik šablon a ty pilujeme.

Je to pro vás útočníky příjemnější, že jste při zisku míče blíže k soupeřově brance?

Těžko říct, ale může to tak být. Jsme tam tři útočící hráči, variant je tam víc. Zdravá konkurence je super, může nás to jen posunout. Doufám, že si na hřišti vyhovíme.

A je také asi větší šance dostat se na trávník, než při hře na jednoho útočníka jako za kouče Bílka?

Občas jsme hráli na dva útočníky, ale spíš 4-4-2, na dvě věže. Takhle se můžeme s Rafou (Durosinmi) víc podporovat, jsou tady Klímič (Kliment) a Vydrys (Vydra), kteří teď hrají spíš ze stran, ale i oni můžou být na hrotu. Přijde mi ten systém variabilnější, můžeme si měnit místa. Pomalu si na to zvykáme, pro nás útočníky je to jenom dobře.

Většinu minulé sezony jste byl útočníkem číslo jedna, jak berete větší konkurenci?

Jak už jsem říkal, je to jenom dobře. Sezona je dlouhá, může se stát cokoliv. V Plzni jsem šestým rokem a zažil jsem několik situací, kdy to bylo nějak narýsované a záhy se do toho muselo sáhnout. V tom je fotbal krásný, že se nedá nic plánovat na dlouho dopředu. Budeme se rvát o místo, každý chce hrát. Ale já mám v tomhle jasno, nejdůležitější je, aby byla Viktorka zase královna.

Ale útočník přece musí být egoista, aby dával góly…

Musí, ale v mém případě to takhle není, nikdy jsem takový nebyl. Vždycky jsem si zakládal spíš na týmové stránce, abychom byli soudržní. A zvlášť tady v Plzni se hodně spoléhá na dobrou kabinu. Vždycky jsme věděli, že úspěch se nedělá jen na hřišti, ale i mimo něj. Jakmile spolu kluci nedrží pohromadě, je to špatně.

Jste už jedním z těch, kdo právě na tohle dohlíží? Nebo kdo je lídr kabiny?

Taky si k tomu občas něco řeknu, ale velké slovo má Hejdis (Hejda). Jsou tady i další kluci Syky (Sýkora), Jindra (Staněk), Perňa (Pernica), Havlis (Havel). Ti když něco řeknou, má to svoji váhu. A když funguje tohle jádro, ostatní se podřídí. Není tady nikdo, kdo by vybočoval. I noví kluci dobře zapadli.

Těmi příchody jste mně trochu nahrál na další otázku. Nedošlo k velkému množství změn, ale někteří spoluhráči se uzdravili, jiní se vrátili z hostování. Cítíte, že byste mohli být silnější?

Ono to bude i o dobrém vstupu do sezony. Cítíme sílu, ale může přijít facka v prvním zápase a můžeme v tom zase létat. Ano, v přípravě jedeme bomby, máme hodně naběháno, trenér si zakládá na datech. Jdeme cestou, která by mohla být úspěšná, ale jsme teprve na začátku.

Dáváte i víc branek, teď dvakrát tři německým soupeřům. Je už to důsledek změny herního stylu, protože právě chabá střelecká potence byla jedna z věcí, která vás na jaře trápila?

Je to tak, šancí si vytváříme až nad poměry. Jenom mně to tam zrovna nepadá, měl jsem i smůlu. Jenom doufám, že si góly schovávám na důležitější zápasy. (úsměv)

Máte nějaký recept, co s tím?

Věřím si, vůbec nemám důvod o sobě pochybovat. Ať nastoupím od první minuty, nebo střídám, dokážu týmu dát nějaký impulz. Nejsem takový, abych seděl na lávce a byl uražený, že nehraju. Samozřejmě, že by to pro mě nebyla komfortní situace, ale chtěl bych se o místo poprat.

Zmínil jste, že důležitý bude úvod sezony. To i proto, že vás čeká boj o Evropu a ta bude pro Plzeň asi i po příchodu nových majitelů vždycky klíčová?

Tady je tlak vždycky. Když přijdou kluci z méně ambiciózního klubu, musí si zvyknout. Hrajete třeba prostředek tabulky a všichni jsou spokojení. V Plzni se nepovede jeden zápas a hned je to cítit. Tady by se mělo vyhrávat. Máme nového trenéra, jiný styl, je to zajímavé. Těším se na to.

Už jste přemýšleli i o prvním soupeři, kterým je kosovský vicemistr FC Drita?

Trenér už nám o nich něco říkal, ale ještě jsme je neviděli. Je před námi ještě ligová premiéra v Teplicích.

Vy jste si s Plzní zahrál Ligu mistrů, nakoukl jste do reprezentace, zkusil zahraniční angažmá v Belgii. Máte ještě nějaký nesplněný sen?

(usměje se) V áčku nároďáku jsem ještě nehrál, takže tam bych se chtěl podívat. K tomu však potřebuju být úspěšný s Viktorkou. No a ještě bych si jednou rád zkusil zahraničí, kdyby se vyskytlo něco zajímavého. Ale ještě na dva roky mám smlouvu s Plzní a jsem tady nadmíru spokojený. Máme skvělou partu, přirostlo mi to tady k srdci.

