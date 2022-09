„Pokud chceme odehrát dobré utkání, nesmíme tolik faulovat, dostat tolik karet a dohrát v jedenácti. Neříkám, že by výsledek s Interem byl jiný kdybychom hráli v jedenácti, ale v deseti je to velmi těžké,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek.

Viktoriáni totiž dohrávali bez vyloučeného Pavla Buchy, který dostal červenou kartu za přišlápnutí Barelly. „Souboj měl na dlouhou nohu, dojel soupeře a rozhodčí udělil červenou. Každá červená karta na polovině soupeře je zbytečná. Pokud by to byla situace, že soupeř běží sám na bránu nebo mu zabráníte v gólové situaci… Ale tato červená karta byla po zákroku na polovině soupeře, což je zbytečné vyloučení,“ mrzelo Bílka.

Domácí trenér čelil kritice za systém hry se třemi obránci, který po inkasovaném gólu ve 20. minutě změnil na čtyřobráncový. „Utkání jsme ale neprohráli kvůli tomu, že jsme do něj vstoupili se třemi obránci. Nezachytili jsme začátek zápasu, soupeř držel balon, nedostali jsme se do kombinace, proto jsme poměrně brzy změnili rozestavení. Poté jsme se zlepšili, závěr první půle i začátek druhé byly z naší strany dobré. Pak ale přišlo vyloučení a už to pro nás bylo nesmírně složité,“ vysvětloval Michal Bílek.

První gól Interu dal a na druhý přihrál bosenský útočník Edin Džeko, kterému se na Plzeň daří. „Džekovi stačí jedna gólová situace, aby ji proměnil. Má nesmírnou kvalitu v pokutovém území, kde má skvělý výběr místa. Ten prostor si našel a trefil to k tyči, čímž prokázal extratřídu,“ uvedl kouč Viktorie.

„Nastoupili jsme proti soupeři, který má obrovskou kvalitu. Chtěli jsme na domácím hřišti dosáhnout dobrého výsledku, ale bohužel se to nepovedlo. Na druhou stranu jsme získali další obrovskou zkušenost a hráči viděli, jak soupeř pracuje. Je spousta věcí, na kterých musíme zapracovat,“ dodal Bílek.

Navzdory porážce vyprovázel plzeňské fotbalisty ze hřiště potlesk více než jedenácti tisíc diváků. „Fanouškům bych chtěl poděkovat, protože byli bezvadní, hodně nás povzbuzovali. To, že hráčům po zápase zatleskali, je super,“ uzavřel Michal Bílek.

