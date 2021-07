První pětice známek byla věnována nejstarší historii klubu. Od jeho založení v roce 1911 až po rok 1971, kdy do Plzně zavítal tehdy zřejmě nejlepší světový tým – Bayern Mnichov s Franzem Beckenbauerem.

„Byl to pro nás všechny velký svátek. Bayern měl mužstvo plné hvězd a nás nikdo pořádně neznal. Soupeř nás samozřejmě strašně podcenil, vůbec si nepřipouštěli, že by s nějakou Plzní mohli klopýtnout. A nakonec z toho byla jen těsná prohra 0:1. Kdybych dal mojí šanci, kdy jsem trefil břevno, mohlo to být ještě lepší,“ ohlíží se za významným utkáním klubové historie.

František Plass s pamětním listem známky, na které je zachycen zápas s Bayernem Mnichov v roce 1971.Zdroj: FCVP

A jak se plzeňskému Beckenbauerovi, jak se Františku Plassovi přezdívalo, líbí samotná známka? „Je to povedený kousek a pro mě osobně příjemná vzpomínka,“ má jasno. „Věřím, že i pro fanoušky Viktorky to bude hezký dárek,“ přeje si.

Druhá pěti mistrovským titulům. „Já jsem se s tím ve sportovním prostředí ještě nestřetl, proto je to pro mě zajímavé a myslím si, že i pro ty, co mají klub v srdci. Vážím si toho. Je to velmi unikátní věc,“ uvedl Marek Bakoš, který je jednou z tváří této speciální edice.

Jednou z tváří unikátní edice známek je Marek Bakoš.Zdroj: FCVP

Třetí várka potom znázorňuje místa, kde jsou viktoriáni doma. Městu Plzeň, jenž je symbolizováno katedrálou Sv. Bartoloměje, plzeňským pivovarem a samozřejmě naším stadionem!

Na čtvrté sérii najdete velké klubové úspěchy uplynulé dekády. Od vítězství v domácím poháru po Ligu mistrů…

Oficiální křest těchto známek proběhne ve středu 30. června, tedy v den, kdy byl před 110 lety klub oficiálně přijat jako člen župy a mohl hrát mistrovské zápasy.

Slavnostní akt proběhne půl hodiny po poledni před Klubovými prostory Trophy VIP za účasti legend Františka Plasse, Pavla Horvátha, Marka Bakoše, Daniela Koláře, Davida Limberského a přítomen bude i tvůrce známek Milan Bauer. Hosté se budou fanouškům hodinu podepisovat.

„Věřím, že naši fanoušci této možnosti využijí a přijdou si pořídit opravdu unikátní předměty, které pro ně nyní klub v rámci oslav připravil. Já osobně se těším, známky jsou opravdu povedené,“ má jasno Pavel Horváth, současný asistent trenéra Viktorie Plzeň.

Na středečním křtu unikátní edice známek se budou podepisovat i současní asistenti Marek Bakoš a Pavel Horváth.Zdroj: FCVP

Fanouškům bude přímo na místě k dispozici i příležitostná přepážka České pošty, která bude mít k dispozici i speciální razítko s datem 30. 6. určené speciálně pro tuto akci. Zároveň si přímo odsud bude možné poslat produkt s obálkou domů či někomu jinému jako překvapení.

Kapacita návštěvníků bude muset být regulována dle aktuálních opatření a bude nutné mít respirátor.