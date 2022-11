„Těžko se mi to hodnotí, bijí se ve mně emoce. Odmalička nemám rád porážky, převládá zklamání,“ soukal ze sebe 28letý obránce plzeňské Viktorie.

Umíte si vysvětlit, co se stalo, že jste zápasy nezvládli?

Těžko říct. Byl to zápas o jednom gólu, rozhodla jedna standardka. My jsme tam měli taky pár šancí, ale nevyužili jsme je. Takové zápasy tyhle věci rozhodují.

Sparta nastoupila oproti předchozím zápasům v jiném rozestavení, hrála na tři stopery. Zaskočila vás?

Přistupuje k tomu čím dál víc týmů, když hráči rotují, hůř se přebírají. Ze hřiště jsem neměl pocit že by nás to zaskočilo, ale vyhodnotíme si to na videu a ukážeme chyby.

Rok a dost… Sérii Plzně bez porážky ukončila Sparta

Nehráli jste zvlášť v první půli až příliš opatrně? Spartu jste snadno pouštěli na vaši polovinu?

Je to otázka. Teď se ve mně bijí emoce, těžko se mi to hodnotí. Možná to tak vypadalo, ale já mám trošku tmu před očima…

Zkuste přiblížit co přesně se vám honí hlavou?

Jsem strašně zklamaný. Doma jsme věřili, že Spartu svalíme. Nepovedlo se to, skončila série zápasů po roce. Nebyli jsme v lize zvyklí prohrávat. Já navíc odmalička nemám rád porážky, takže převládá zklamání.

Mohla se na vašem výkonu projevit únava z náročného programu?

To bych nechtěl vytahovat. Evropu jsme chtěli hrát. Samozřejmě, že síly ubývají, zápasů je hodně, navíc máme zdravotní problémy, ale to sem vůbec nechci tahat. Přijela Sparta, chtěli jsme vyhrát, každý z nás byl nažhavený. Únava určitě nehrála roli.

Jak důležitá teď pro vás bude středeční dohrávka s Brnem?

Nebude to jen o Brnu. Ještě máme dva zápasy a oba musíme zvládnout vítězně, abychom si udrželi náskok před Slavií i Spartou, Jen pak můžeme podzim hodnotit pozitivně.