„Postavení soupeře v tabulce pro mě nehraje žádnou roli. My musíme pokaždé hrát na maximum, dát do toho všechno. Jakmile sundáte nohu z plynu, je pro vás každý soupeř nepříjemný,“ má jasno Adrian Guľa (na snímku), slovenský kouč ve službách plzeňské Viktorie.

Na první zápas Příbrami v Jablonci (0:4) vyslal svoje asistenty. „O soupeři máme dostatek informací, kluci budou dobře připraveni,“ říkal trenér Viktorie.

A co vypozoroval?

„Příbram ukázala, že se snaží hrát konstruktivně. Ale to je závislé, jakou kvalitu hráčů máte k dispozici,“ naznačil Guľa.

Na sobotu se těší i proto, že se viktoriáni poprvé pod jeho vedením představí v lize fanouškům v Plzni v ostrém zápase.

„Byl jsem velmi mile překvapen už v Opavě. Nejen tím, kolik fanoušků dorazilo a jak stáli při týmu, ale i tou závěrečnou děkovačkou. Věřím, že zase naplníme jejich očekávání,“ doufá slovenský trenér v dobrý výsledek.

„Pro mě je všechno nové. Těším se i z toho důvodu, že uvidím hráče v plném nasazení a kvalitě před vlastními fanoušky,“ doplnil Guľa.

V týdnu před domácí premiérou ale řeší komplikace se složením základní sestavy.

Kvůli karetnímu trestu nebude k dispozici Kayamba, po operaci jsou Hloušek s Alvirem, dlouhodobě zraněný je Ekpai a už v Opavě chyběli i Limberský s Čermákem.

„Samozřejmě je to nepříjemné, ale máme dostatečně široký kádr. A třeba Aleš Čermák už trénuje v plné zátěži. Zlepšuje se i zdravotní stav Davida Limberského. Tak uvidíme, jak to bude vypadat v sobotu,“ věří Guľa, že alespoň jeden z nich by mohl být k dispozici. Navíc může využít i nejčerstvější posilu, Argentince Ívana Díaze. Ten ještě při vítězství 3:0 v Opavě nebyl ani na lavičce.

„Jsem rád, že se nám vstup do soutěže povedl výsledkově i výkonnostně. Ale jsou tam i věci, které musíme do dalších zápasů zlepšit,“ uvědomuje si nový kouč Plzně.

A připomněl, že viktoriáni vyhráli v lize venku poprvé od loňského září. „Teď je potřeba, abychom to doma znásobili. Chceme potěšit fanoušky nejen vítězstvím, ale i předvedenou hrou,“ slíbil trenér Adrian Guľa.