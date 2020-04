V těžké době pandemie koronaviru jim věnovala sto originálních dresů.

„Jsou to dresy, které byly připravené pro pohárové zápasy klubu v sezoně 2019/2020. Každý dres je vždy podepsán konkrétním hráčem, a navíc je k němu přiložen certifikát originality a poděkování,“ upřesnil Adrian Guľa, slovenský kouč ve službách plzeňské Viktorie.

Společně s generálním manažerem klubu Adolfem Šádkem a s asistentem Markem Bakošem se zúčastnil včerejšího předání na výjezdové základně Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje v Plzni na Borech. Pak poskytl novinářům krátký rozhovor.

Trenére, co na akci říkáte?

Jestli můžeme alespoň takhle minimálně pomoct, tak jsme to samozřejmě rádi udělali. Takže jsme takovou akci samozřejmě přivítali. Náš respekt k práci záchranářů je obrovský. A co jsem tak mluvil s hráči, i oni to cítí stejně. Proto jsme je chtěli aspoň takhle podpořit, aby měli chvilku jiné rozptýlení. Snad jim to pomůže nabrat novou energii.

V čem vaše pomoc spočívá?

Darovali jsme stovku dresů, které byly připravené na Evropskou ligu. Na každém je podpis některého hráče a sada obsahuje i certifikát originality, poděkování a nějaké míče. Alespoň tak jsme se snažili záchranářům vyjádřit svůj obdiv.

Jak se ta myšlenka zrodila?

Byl to společný nápad. Klub FC Viktoria Plzeň se snaží aspoň trochu přispět v této těžké situaci.

Viktorka je ve městě pojem. Máme to chápat i tak, že se v nelehké situaci snažíte jít příkladem?

Nemůžeme hrát fotbal a přinášet lidem radost přímo na hřišti, tak jsme se rozhodli potěšit je aspoň takhle.

Budete v podobných akcích pokračovat?

Každý den má klub připravenou nějakou akci, která by mohla pomoct lidem z první linie i seniorům…