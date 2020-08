Kormidlo na trenérské lavičce rezervy Viktorie Plzeň sice třímá bývalý ligový fotbalista Pavel Fořt už od března, kdy nahradil Pavla Horvátha, jenž odešel do prvoligové Příbrami, ale soutěžní premiéry se dočká až teď v Rakovníku.

Pavel Fořt. | Foto: Foto: fcv/Ladislav Nussbauer

V prvním jarním kole totiž tým vedl ještě Horváth a hned pak byla soutěž přerušena. „Že by tam byl nějaký strach nebo obava? To ne! Naopak hrozně se na to těším. Už aby to začalo a hrálo se o body,“ usmál se 37letý Pavel Fořt, jenž jako hráč prošel Plzní, Slavií, ale také zahraničními kluby – Toulouse, FC Brusel, Bielefeldem a Drážďany.