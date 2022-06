Trenér Michálek, který s Plzní pětkrát postoupil do ligy, slaví 75. narozeniny

Legendární plzeňský fotbalista a později trenér Zdeněk Michálek slaví právě dnes 75. narozeniny. Do historie Viktorie (dříve Škody) se zapsal výrazným písmem už jako hráč a později dovedl klub svého srdce jako kouč pětkrát do nejvyšší soutěže. „Živit se fotbalem v jednom klubu po celý svůj sportovní život, to se každému nepoštěstí,“ vyznal se Zdeněk Michálek pro Deník před dvěma lety.