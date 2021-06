„Limba je kvalitní hráč, má fotbalové myšlení a kvalitní kopací techniku. Navíc je to dobrý kluk, s takovými hráči já jsem vždycky rád pracoval,“ říkal Michal Bílek, když David Limberský na konci února odehrál jubilejní 400. ligový zápas.

To ani zdaleka netušil, že se v téže sezoně sejdou spolu v jednom mužstvu. Bohužel nakonec to byla jen krátká epizoda. Podobně jako v létě 2006, kdy Michal Bílek vedl Plzeň poprvé, ale záhy odešel do Sparty. „Už tehdy všichni říkali, že je to dobrý fotbalista. A to se okamžitě potvrdilo, proto jsem si ho potom vzal s sebou i do Sparty. Byli jsme spolu i v reprezentaci,“ připomněl Bílek éru, která vyvrcholila postupem do čtvtrfinále Eura v Polsku 2012.

Ale pojďme zpátky na začátek Limberského kariéry, už v dorostu ji formoval jiný plzeňský patriot Zdeněk Michálek, který mu pak dal i první šanci mezi muži. To hrála Viktoria v sezoně 2002/2003 druhou ligu, když si ho v zimě vytáhl z béčka do přípravy a v poločase prvního jarního kola střídal na levém kraji zálohy zkušeného Michala Káníka.

„Odmalička mu fandím, vždycky jsem v něm viděl velkého fotbalistu. Po přechodu do chlapů neměl lehkou pozici, ale popral se s tím a svoji šanci chytil hned,“ popisoval Zdeněk Michálek svůj vztah k Limberskému.

„I v době, kdy do něho šla média, jsem ho obhajoval. Takoví fotbalisté se nerodí každý den. Zkoušel to i ve Spartě, ale Plzeň pro něho byla ideální,“ doplnil Michálek s tím, že mu bude na trávníku chybět. „Vždycky, když on byl na hřišti, měla hra Viktorky větší šťávu. A David patři k těm nejlepším,“ doplnil včera Zdeněk Michálek.

Pak tady byl ještě jeden trenér, Stanislav Levý, který v Plzni nahradil po prvním angažmá Michala Bílka a prohlásil, že z Limberského udělá levého beka pro reprezentaci, což se později skutečně stalo. „Myslím, že mu to prospělo,“ usmíval se fotbalový odborník, který Plzeň vedl v letech 2006 až 2008.

„Viktorce odvedl velmi kvalitní služby, s jeho jménem je spojena nejúspěšnější éra Plzně. Myslím, že může být se svojí kariérou spokojený, ale měl na to se víc prosadit i v zahraniční,“ doplnil Stanislav Levý.

Hodně se čekalo, jak se Limberský srovná s trenérským novátorem Adrianem Guľou, který přišel místo Pavla Vrby, jehož byl blonďatý svéráz oblíbencem. Ale i se slovenským koučem našel společnou řeč a ten si spolupráci pochvaloval.

„David má úžasnou stabilitu výkonů, obzvlášť v klubu, kde jste neustále pod drobnohledem a tlakem úspěchu. Toto jen znásobuje jeho kvalitu, jeho nastavení myšlení a lásku k fotbalu. Zasluhuje si velký respekt,“ říkal Adrian Guľa v březnu po Limberského jubilejním zápase.

Když teď plzeňská ikona oznámila, že končí, už byl v polské Krakově.

Všude jinde nenávidění, v Plzni milovaný. Takový byl David Limberský.