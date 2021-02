Pět vítězství, tři porážky a po osmi odehraných kolech fotbalového krajského přeboru čtvrté místo. Nejen s umístěním, ale i s předváděnou hrou je Petr Nykles, kouč Sokola Lhota, právem spokojen.

„Někomu to může znít jako klišé, nejspíš to říkají všichni trenéři, ale já si za tím stojím. Chemie v mužstvu funguje tak, jak má, kluci si rozumějí na hřišti i mimo něj,“ říká Petr Nykles, který se do Lhoty vrátil předloni v létě po tříletém angažmá v Chotíkově.

Mrzí ho zbytečná porážka 1:2 v prvním kole v Tlumačově, zklamaný byl i po utkání s lídrem tabulky, rezervou Domažlic (0:2).

„Soupeř měl kvalitu, my jsme do utkání nastoupili z důvodu nemoci a zranění bez devíti hráčů. Oslabený tým odvedl proti favoritu soutěže dobrou práci, ale zápas se podle mne nepovedl rozhodčímu,“ míní kouč Lhoty, který měl naopak největší radost ze hry svého mužstva po utkání s Černicemi (3:0). „Ty jsme po výborném výkonu doslova přejeli a soupeře přeskočili v tabulce,“ chválí své svěřence.

Podzimní sezonu uťal po osmi kolech koronavir. „Po uvolnění opatření jsme pak trénovali jako většina mužstev do poloviny prosince, potom kluci dostali tréninkové plány a připravují se individuálně. Věřím, že trénují poctivě a běžeckou přípravu nešidí. Situace vzhledem k současnému vývoji nákazy není dobrá, nepočítám s tím, že by se měla soutěž rozběhnout v polovině února. Myslím si, že v nejlepším případě až v březnu. Chci věřit, že alespoň těch šestnáct kol se odehraje,“ míní trenér Lhoty.

Zatímco někteří trenéři si pochvalují, že si řada hráčů během vynucené pauzy doléčí zranění, Petr Nykles to říci nemůže.

„Ještě v létě v přípravě na sezonu se nám zranili dva klíčoví hráči, brankář Lukáš Böhm a záložník Zbyněk Černý, kapitán mužstva. Oba si přetrhli křížové vazy v koleni, bohužel dodnes nejsou odoperovaní, protože nemocnice jsou přetížené a plánované operace byly odloženy,“ lituje absence zkušených opor.

Koronavir komplikuje Petru Nyklesovi nejen roli trenéra, ale i jeho profesní a osobní život. Po svém otci převzal před lety živnost, spravuje hokejovou výstroj. Práce je však málo, protože mládežnické ani amatérské hokejové soutěže se už delší čas nehrají.

„Nedávno jsem to počítal, když přihlédnu i k otcově éře, tak hokejovou výstroj v Plzni spravuje naše rodina už pětapadesát let. Je to takový divný pocit, když teď najednou není práce,“ říká.

„Není to legrace, mám dvě hypotéky, doma ženu na mateřské a dvě malé děti, tři a půl roku a pět měsíců. Oháním se, jak se dá. Chodím uklízet a jako vyučený zedník dělám také brigádu na stavbě,“ vypráví.

I přes všechny současné trable zůstává optimistou. „Dílnu jsem před pár dny přestěhoval. Od prvního února budu působit přímo na zimní stadionu. Až se rozběhnou hokejové soutěže mládeže a hobíků a také začneme s fotbalisty trénovat ve Lhotě, všechno se zlepší,“ věří Petr Nykles.