Ale před posledním zápasem v Řecku nejsou v nejkomfortnější pozici, protože druhé Skotsko ztrácí jen bod a má zápas k dobru. Stejně jsou na tom třetí Chorvaté, kteří jsou o další bod zpět.

„Nebylo to jednoduché utkání, zklamání po Skotsku bylo velké. Rozhodl jsem se přenést zodpovědnost na ty nejzkušenější hráče, aby byla šance i v listopadovém utkání v Řecku, o co hrát. Beru to jako šťastné vítězství. Nejcennější je, že jsme uhráli tři body a udrželi postupovou šanci,“ uvedl v nahrávce pro média trenér Karel Krejčí.

Vítězství mělo pro něho i osobní význam. „Tuto výhru věnuji také své mamince, která je po vážné operaci. Je naší velkou fanynkou a věřím, že jí to vítězství udělá radost a povzbudí ji ve velmi důležitém boji,“ uvedl kouč na svazovém webu.

Jeho svěřenci zakončí kvalifikaci 13. listopadu v Řecku, kde potřebují zvítězit a doufat, že pronásledovatelé zaváhají. Skotové nastoupí za měsíc nejprve doma proti Chorvatsku (12. 11.) a potom končí také v Řecku (17. 11.).

Šanci na postup mají ještě i třetí Chorvaté, kteří kvalifikaci končí domácím zápasem s Litvou (17. 11.).

Přímo na „malé“ Euro postoupí vítěz skupiny, na druhého v pořadí čeká baráž.

„Mužstvo opět prokázalo, že má charakter, týmová chemie funguje. Prioritou bylo získat v Litvě tři body a to se povedlo, i když závěr zápasu hráči vyloženě ubojovali, a jsem rád, že jsme stále ve hře,“ měl jasno někdejší kouč plzeňské Viktorie. V týmu měl i jejího záložníka Pavla Buchu, který nahrával Šašinkovi v Litvě na vítězný gól. (zs)