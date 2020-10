Svěřenci trenéra Karla Krejčího se vydali ze soustředění v Benicích ve středu odpoledne do Edinburghu, kde nastoupí dnes od 18.30 hodin proti domácímu výběru.

„Mám z kluků dobrý pocit, na srazy se všichni vždycky těšíme,“ uvedl pro svazový web trenér Karel Krejčí, jenž dovedl v roce 2016 plzeňskou Viktorii k mistrovskému titulu. Potom se vrhl na práci u mládežnických reprezentací.

A teď se pokouší prodrat na mistrovství Evropy do 21 let, které bylo odloženo na příští rok. Češi mají v čele 4. skupiny dvoubodový náskok před Řeckem, o další dva body zpět je právě Skotsko, Chorvatsko ztrácí na tým Karla Krejčího pět bodů.

„Cítím z kluků velkou koncentraci, mužstvo jde do zápasů dostatečně nabuzené. Dobře si uvědomují, o co jde,“ pokračoval Karel Krejčí.

„Vypadlo nám sice pár kluků, ale někteří se zase po zranění vrátili,“ jmenoval trenér Krejčí za všechny kapitána Matěje Chaluše, jenž se vrací po 11 měsících.

Ale teď už je zpátky v týmu. A trenér Krejčí na libereckého stopera spoléhá, zase však musel oželet zdravotně indisponované Libora Holíka a Ondřeje Lingra, jejichž místa zaujali Jakub Klíma s Filipem Součkem.

„Nějaké varianty máme, sestavy máme připravené,“ pousmál se kouč českých mladíků, ale víc karty odkrývat nehodlal.

„Jádro týmu zůstává pohromadě, cítím z kluků odhodlání poprat se o co nejlepší výsledek a udělat důležitý krok k postupu,“ pochvaloval si Krejčí, byť si dobře uvědomuje, že pro Skoty je dnešní zápas v Edinburghu ideální šancí zvýšit svoje postupové naděje. Na Euro jdou určitě dva týmy z každé skupiny.

Trenér Krejčí už se pak zaměřil spíš na hru nejbližšího soupeře. „Pouštěli jsme klukům sestřih z podzimního zápasu se Skotskem doma,“ připomněl Krejčí téměř rok starou bezbrankovou remízu.

Skotové se pak výsledkově zvedli, v září třeba zvítězili 1:0 v Litvě. „I to klukům ukážeme. Nečeká nás nic jednoduchého. Bude to náročné i na psychiku. Každý umí počítat a ví, že jakákoliv ztráta by hodně bolela. Nesmíme nic podcenit,“ narážel Krejčí na vyrovnanou tabulku 4. kvalifikační skupiny.

Ze hry je pouze poslední San Marino a Litva, která má čtyři body. I čtvrté Chorvatsko ale ještě živí naději. Stejně jako Řecko a Skotsko.

„Oba mančafty hrají o hodně. Já věřím, že se na zápas dobře připravíme a budeme ti šťastnější,“ přál si Krejčí. V úterý pak hraje jeho tým v Litvě.

Plzeňská stopa

Vedle trenéra Karla Krejčího, který ve Viktorii vedl mládežnické týmy, byl asistentem a později i hlavním koučem u áčka, jsou v týmu i další hráči, kteří prošli plzeňským klubem. V záloze české reprezentace do 21 let můžou vedle sebe nastoupit 22letý viktorián Pavel Bucha, který patří ke stabilním členům sestavy třetího týmu první ligy, i stejně staří Dominik Janošek, jenž hostuje v Mladé Boleslavi, nebo Michal Hlavatý z týmu prvoligového nováčka Pardubic. A to ještě kvůli zranění chybí v nominaci Pavel Šulc (host. Č. Budějovice).