Fotbalisté Viktorie Plzeň se ve Florencii rozloučili s pohárovou Evropou. Po bezbrankové remíze v úvodním čtvrtfinále Konferenční ligy prohráli odvetu v Itálii 0:2 po prodloužení.

Stadion ACF Fiorentina a předzápasový trénink Viktorie Plzeň | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Byl zklamaný, že fotbalisté Viktorie Plzeň po porážce 0:2 v prodloužení na hřišti italské Fiorentiny skončili svoji pouť Konferenční ligou ve čtvrtfinále, ale zároveň mohl být na svůj tým pyšný. Postupem mezi nejlepších osm celků dosáhl historického maxima v pohárové Evropě.

„Odešli jsme se vztyčenou hlavou a nemáme se za co stydět,“ říkal plzeňský kouč Miroslav Koubek na tiskové konferenci po zápase v Itálii.

„Fiorentina je po herní stránce lepší mančaft,“ uznal trenér Viktorie. Přesto se jeho tým i v odvetě na hřišti soupeře dlouho držel. I když hrál od 66. minuty bez vyloučeného Cadua, dovedl utkání do prodloužení.

Asi jsme tu smlouvu s ďáblem podepsali jen na 90 minut, usmál se Šulc

Jako bývalý brankář měl uznání pro výkon gólmana Martina Jedličky, jenž viktoriány v několika situacích podržel. „Byl skvělý,“ vysekl mu trenér Koubek poklonu.

„Je výborný na lajně, má dobrý reflex, a rychlé nohy. Není to moc o centimetrech, je to dynamický brankář s rychlým rozhodováním a čtením hry. Má také výbornou brankářskou hlavu,“ rozvinul kouč svoji chválu.

Spokojený samozřejmě je i s postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy. „Byla to hezká jízda,“ usmíval se trenér Koubek, který v 72 letech poprvé dovedl svůj tým v Evropě do skupiny a hned z toho potom byl historický postup mezi nejlepších osm týmů Konferenční ligy.

„Musím mužstvu poděkovat a složit mu kompliment,“ doplnil kouč Viktorie a přiznal, kdy během skvělé jízdy zažíval největší pocity euforie. „Asi se mi vybaví gejzír radosti po penaltách se Servette,“ připomněl moment, který znamenal postup do čtvrtfinále. „Hezká vzpomínka je také na domácí remízu s Fiorentinou,“ zmínil i minulý týden, kdy viktoriáni pomohli českému fotbalu získaným bodem k přímému postupu do skupiny Ligy mistrů, o který se bude hrát v příští ligové sezoně.

Statečný boj. Oslabená Viktoria padla až po prodloužení

Ale zažíval i opačné emoce. „Na úvod kvalifikace proti kosovské Dritě, kdy jsme měli na kahánku,“ zavzpomínal na odvetu, v níž rozhodl proměněnou penaltou v poslední minutě nastavení slovenský záložník Jirka.

„Ale jinak převažují kladné věci, o kterých jsem mluvil,“ doplnil Koubek a zmínil také, že pro řadu hráčů šlo o první start v pohárové Evropě (Hranáč, Dweh, Šulc, Cadu, na jaře se k nim přidali i Jedlička a Červ – pozn. aut.). „Takové zkušenosti jinde, než v Pohárech nezískají.“

Už ve čtvrtek v noci přemýšlel o ligovém mači na Slovácku. „Uvidíme, jak tam budeme vypadat,“ dodal kouč fotbalistů Viktorie.

Aby ušetřili síly letěli v pátek dopoledne z Pisy do Brna, odkud se přesunuli na Slovácko, kde nastoupí v neděli od 18 hodin.