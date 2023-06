/ROZHOVOR/ Nástup do minulé sezony měl levonohý záložník Jan Sýkora famózní. Vše vyvrcholilo v Barceloně, kde dal gól klubu, kterému fandí. Jenže krátce nato ho zastavilo zranění kolena po ošklivém zákroku slávisty Petera Olayinky. A i když se na jaře do sestavy vrátil, ani on Viktorii nepomohl vybřednout z výsledkové krize.

JAN SÝKORA ve středečním zápase v Kolovči. | Foto: Foto: Jindřich Schovanec

Teď se o to fotbalisté Viktorie Plzeň pokusí pod vedením nového trenéra Miroslava Koubka. „Je to náročný kouč, určitě přišel z týmu vymačkat co nejvíc,“ řekl na jeho adresu na startu přípravy Jan Sýkora.

Dnes v ní fotbalisty Viktorie Plzeň čeká první ostrý zápas, od 11 hodin vyzvou na hřišti Senka Doubravka pražskou Duklu.

Zdravotně už jste fit?

Musím to zaťukat, nic mě nebolí, nic mi nevadí. Jsem rád, že jsem v přípravě hned od začátku. Doufám, že to tak vydrží i dál.

Je pro vás motivací, abyste odčinil nepovedené jaro?

Nevím, jestli zrovna odčinění jara. Ale velká motivace v týmu byla vždycky. Teď bude dostatek času se připravit kvalitně. Už za trenéra Bílka jsme ukázali potenciál, na který tým má. Věřím, že teď zase budeme růst a navážeme na loňský podzim.

V čem byl podle vás v jarní části ligy problém?

To nevím. Když se ohlédnu za titulovou sezonu a podzimem s Ligou mistrů, tak jsme valili hodně zápasů bez porážky. Upřímně jsme si nemysleli, že to tak může jít pořád. Porážky a vlastně celé jaro nám ukázaly, že samo to nepůjde, že máme na čem pracovat lépe a co nám pomůže do nové sezony.

To už bude pod novým koučem Miroslavem Koubkem. Jak na vás tenhle zkušený trenér působí?

Já jsem se s trenérem Koubkem setkal, jen když byl asistent u reprezentace. Jinak ne, teď se budeme oťukávat, abychom si na sebe zvykli. Je to náročný kouč, určitě přišel z týmu vymačkat co nejvíc. Stejně to vnímáme i my hráči a věříme, že společnými silami dokážeme udělat zase nějaké úspěchy.

Jediným úplně novým mužem v týmu je Ibrahim Traoré, s nímž jste se potkal ve Slavii. Budete jeho průvodcem v Plzni?

Myslím, že v pětatřiceti letech nikoho takového nepotřebuje. V Česku je dlouho. Pár slov jsme spolu prohodili a určitě ještě prohodíme. Musí si to tady oťukat, navnímat kabinu. A když bude potřebovat pomoc, určitě mu budu nablízku, ale je to hlavně na něm.

Jaký by měl být pro Viktorii jeho přínos?

Byl ve Slavii v jejím nejlepším období. Má v sobě vítěznou mentalitu, zkušenosti z těžkých zápasů, může nám pomoci. A my zase pomůžeme jemu.

Je pro vás osobně motivací také možnost po čase se vrátit do reprezentace?

Jo, motivace to určitě je. I když minulý podzim jsem měl až do Barcelony fantastickou sezonu, ale v reprezentaci jsem stejně chyběl. Nevím, co jsem mohl udělat ještě víc. Ale budu se snažit dál hrát co nejlépe, pak už je to na trenérech, to už nemůžu ovlivnit…