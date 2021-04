Deník nahlédl do veřejného obchodního rejstříku a podle údajů účetních závěrek, rozvah či výkazů zisků a ztrát za rok 2019 vybral pár čísel z klubů z Plzně a okolí.

Tak třeba divizní SK Petřín Plzeň, z. s., má v kolonce dary téměř dva miliony korun. „Naším největším sponzorem je firma T.G., a. s.,“ poodhalil předseda spolku Zdeněk Pfleger.

Pro srovnání divizní SK SENCO Doubravka neuvedla žádný dar. „Tak jsme asi nic nedostali, když účetní napsal nulu,“ odpověděl předseda výkonného výboru klubu Václav Bláha.

V krajském přeboru vydělal SK Rapid Plzeň na směně pozemků. Klubový dlouhodobý majetek, kam patří pozemky, narostl z 870 tisíc na více než 56 milionů korun. „Podrobnosti si nepamatuji, protože jsem u toho nebyl,“ sdělil člen výkonného výboru klubu Pavel Baroch.

Rapid zveřejnil i jména dárců. Největší sumu darovali dva lidé (246 tisíc a 123 tisíc korun), s nimiž klub měnil pozemky. Jedním z nich je bývalý plzeňský komunální politik Pavel Stelzer. „Druhým je nějaký pán z Prahy,“ dodal Baroch.

V případě nižších soutěží stojí za zmínku mzdové náklady. Hodně se liší třeba u Malesic, Slovanu Plzeň a SK Smíchov Plzeň hrajících I. B třídu. Malesice uvádějí nulu, protože nemají mládež a trenéři A a B týmu pracují bez nároku na odměnu. Slovan vykázal 105 tisíc korun na roční mzdové náklady. „Je v tom pět trenérů dětí a správce hřiště. Trenér áčka nedostává nic,“ vysvětlil předseda klubového výboru Lukáš Mareška.

Plzeňský Smíchov uvedl ročně 366 tisíc korun pro více než deset lidí. „Osm trenérů mládeže, správce, trávníkář a trenér A týmu. Trenér mládeže dostává tři tisíce korun,“ rozklíčoval předseda výboru klubu Ivan Eliáš.

Pro srovnání divizní Petřín má roční mzdové náklady kolem milionu korun a 43 trenérů, Doubravka 519 tisíc pro zhruba 22 lidí.

Podle šéfa Sokola Malesice Františka Otýse není úplně běžným jevem, že trenéři v I. B třídě pracují zadarmo. „Trénoval jsem osm let a dělal jsem to zadarmo. Naopak jsem do toho dával peníze ze svého na vybavení hráčů atd. Pakliže se trenéři v I. B třídě mění každé dva tři roky, tak nepřijdou patrioti či klubisté toho oddílu. Nemají k němu vztah. Jsou to trenéři vyššího věku a jdou si za tím přivýdělkem. Za trénování v této soutěži mají tři až pět tisíc korun měsíčně. Někde trénují bývalí kluboví hráči a jsou výděleční lidé, takže nemají podmínku, že chtějí výplatu,“ popsal zkušenosti Otýs.

S tím souhlasí Lukáš Mareška ze Slovanu Plzeň. „Vždy je to o dohodě. Když máte klubistu, tak to dělá zadarmo. Pokud potřebujete sehnat trenéra odjinud, musíte ho zaplatit,“ tvrdil Mareška.

Sparta Sulkov z okresního přeboru Plzeň-sever vyplácí kromě trenéra A mužstva, správce a účetní i peníze za praní prádla. „Mládež nemáme. Trenér mužů má 1500 korun za měsíc. Za loňský i tento rok to bude méně, protože se moc nehrálo. Správci jsme teď zvýšili odměnu ze tří na pět tisíc korun,“ uvedla hospodářka klubu Jana Vizváriová.

Sulkov zveřejnil roční mzdové náklady za období 2019 108 tisíc korun.

A jak je to v jiných klubech okresního přeboru? Třeba Baník Zbůch na mzdách vyplatil 26 tisíc korun a Sokol Manětín uvádí nulu.

Podrobnější srovnání nelze udělat, protože drtivá většina fotbalových klubů od okresního přeboru níže i několik let zpětně nezveřejnila účetní závěrku či výkaz zisků a ztrát. Najdou se ale i kluby v divizi, krajském přeboru, I. A i I. B třídě, jejichž hospodaření za rok 2019 v obchodním rejstříku chybí.

Podle zákona to mají účetní jednotky, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku, povinné. Oddíly mají za úkol nejen sestavit účetní závěrku, ale také dokument odeslat na rejstříkový soud. Pokud na to zapomenou, hrozí jim sankce. Pokuta.

Tedy i klub z malé vesnice musí rok co rok prozradit, co vlastní, za co dostává peníze a jak je utrácí. Jenže ve skutečnosti to mnohde vypadá jako v seriálu Okresní přebor. Účetnictví je ta poslední věc, co se na jednáních řeší…