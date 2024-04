Čtvrtfinálové dvojutkání s italským klubem bude pro zkušeného zadáka Viktorie výjimečné. Poprvé si v pohárové Evropě zahraje o postup do Top čtyřky.

Zkušený obránce Lukáš Hejda na snímku z ligového zápasu s Libercem. | Foto: fcv/O. Pastor

Lukáš Hejda svedl s plzeňskou Viktorií už řadu velkých zápasů ať v Lize mistrů, Evropské lize či nyní v Konferenční lize. Ale čtvrtfinále proti Fiorentině bude pro 34letého zadáka výjimečné. Poprvé v kariéře si v pohárové Evropě zahraje o postup mezi čtyři nejlepší týmy.

„Pro nás všechny je to historický milník. Natěšení cítím z kluků v kabině, z klubu, ale zápasy s Fiorentinou žije celá Plzeň. Lidé mě zastavují na ulici a přejí štěstí, což je obrovské povzbuzení,“ uvedl kapitán plzeňského celku.

Co všechno víte o italském soupeři, který o víkendu padl v tamní lize na hřišti Juventusu 0:1?

Nějaký sestřih hry Fiorentiny jsme viděli. Jsou rychlí, šikovní, technicky vybavení, dobří na balonu. Lehká práce nás nečeká.

Sledoval jste zvlášť ofenzivní hráče Fiorentiny? Hledal ty, na které si musíte dát pozor?

Někoho vypichovat ani nechci. Oni mají strašně rychlá křídla, vpředu jsou šikovní na balonu, střílí často zpoza vápna a dávají odtud i dost gólů. Pro nás těžká prověrka, ale my se na to těšíme.

Na souboje s Plzní se v italském týmu zase těší reprezentant Antonín Barák. Jaké zkušenosti s ním máte?

S Tondou Barákem moc zkušeností nemám. Zažil jsem ho v pár zápasech ještě když byl ve Slavii a předtím v Příbrami. Ale víme, že je to kvalitní hráč s výbornou střelou.

O čtvrtfinále s Fiorentinou mluvíte jako o milníku. Jsou to pro vás životní zápasy?

Životní, to nevím. Těžkých utkání jsme v evropských pohárech odehráli s Viktorkou už víc, ale tím, že jsme nyní tak daleko, bylo by škoda to nechtít využít.

V Plzni jste již zažili velké bitvy s italskými celky. Dokázali jste remizovat s AC Milán, neprohráli s AS Řím, porazili jste Neapol. Věříte v další úspěšný večer Viktorie?

Všichni si to přejeme a jsme odhodlaní se o postup poprat. Zvlášť doma, kde nás k úspěchu ženou naši fanoušci, chceme uhrát co nejlepší výsledek.

Může vám pomoci i to, že jste v evropských pohárech v sezoně neprohráli a základní skupinu Konferenční ligy jste ovládli bez ztráty bodu?

Evropa nám letos sedí, daří se nám, ale je třeba na to navázat, pokračovat v tom.

Co bude klíčem k úspěchu ve čtvrtečním večeru? Dát první gól?

První gól pomůže vždycky, ale až na hřišti se uvidí, jak se bude zápas vyvíjet. Rychlá branka by nám ale extrémně pomohla. Chytli by se lidi a hrálo by se nám snáz.

Viktorka má oporu i v brankáři Martinu Jedličkovi, jenž svými výkony dává zapomenout na bývalou jedničku Jindřicha Staňka.

Jedla je výborný gólman, chytá skvěle a drží nás i v evropských pohárech, jako v dvojzápase se Servette Ženeva. Jsme rádi, že ho máme.

Jakým problémem jsou absence hráčů, kteří budou ať kvůli zranění, kartám a dalším důvodům Plzni ve čtvrtek chybět?

Jistý problém to je, ale kádr máme široký, šanci dostanou další kluci a věřím, že na našem výkonu se to neprojeví.

Považujete Fiorentinu, loňského finalistu Konferenční ligy, za favorita?

Respektujeme sílu soupeře, jde o špičkový evropský tým. Ale i my máme v domácím prostředí velkou sílu, což jsme konečně ukázali i v minulých zápasech v evropských pohárech.