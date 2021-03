Post předsedy na jihu Plzeňska neobhájil Zdeněk Bartošek, který prozatím vede po Berbrově rezignaci i krajský svaz.

Ve volbách získal jen šest hlasů, což je o 12 méně než Miroslav Janda. Miroslav Janda, nový předseda OFS Plzeň-město.Zdroj: Deník / Zdeněk Soukup

„Zasloužily se o to kluby. V době, kdy jsem ještě nebyl na kandidátce, jsem zjišťoval, jakou mají představu a koho budou volit do výkonného výboru. Většina z nich se mě poté dotázala, zda bych do toho nešel,“ připomíná Miroslav Janda, co pro něho bylo hlavním impulzem.

Začal tedy o možnosti kandidovat na předsedu v okrese Plzeň-jih intenzivněji přemýšlet.

„Po desítkách telefonátů jsem se poslední víkend před uzávěrkou rozhodl, že kluby vyslyším a budu kandidovat také na předsedu. Cítil jsem od nich obrovskou podporu, věděl jsem, že to dopadne dobře,“ říká nový předseda OFS na Plzni-jihu.

Dobře ví, že ho čeká nelehká práce. „Nejprve bude důležité si právně převzít okresní fotbalový svaz od starého vedení. To se týká financí, majetku, kanceláří, prakticky všech hmotných věcí. Myslím si, že to nebude vůbec jednoduché,“ je si vědom Miroslav Janda.

A jaké cíle si před sebe klade nové vedení okresního fotbalového svazu?

„Máme s výborem stanovené již nějaké body, které se týkají hráčů, rozhodčích, mládeže a klubů. Všichni víme, že to v okrese neprobíhalo ideálně a komunikace nebyla prakticky žádná. Nepodávaly se žádné informace. Tohle chceme změnit,“ říká odhodlaně rodák z Chotěšova, jenž dlouhodobě pracuje jako trenér mládeže. Na tu by se chtěl také zaměřit.

„Až to půjde, chceme přivést děti zpět na hřiště. Bude třeba vymyslet akce, jak je přilákat. V tom vidím největší problém. Netýká se to jen těch nejmenších, ale i třeba dorostu, kde se budeme snažit motivovat kluky, aby fotbal hráli dál a třeba ještě přivedli k fotbalu někoho nového,“ vysvětluje Miroslav Janda.

Bude se moci opřít i o podporu klubů, od nichž se ale očekává, že také vystoupí z pozadí. „Nejsme to jen my z výboru, ale i všechny kluby. Pokud chtěly, abych byl předsedou já, tak moc dobře vědí, že musí spolupracovat. Je nás čtyřicet padesát. Máme s okresem něco udělat, aby to zde bylo lepší,“ říká odhodlaně Janda, který chce nadále být trenérem mládeže FAČR, kde je součástí Graasroots programu.

Právě proto ale nejspíše nebude moci kandidovat do krajského výboru. „Byl jsem původně rozhodnutý, že do toho půjdu, ale vypadá to, že kvůli trénování to nepůjde. Zatím jsem slyšel od právníků, že obě funkce spolu nejsou kompatibilní. Trenéřina je moje vášeň a musel bych se jí vzdát, což se mi nechce. V tomto ohledu je pro mě působení na okresní úrovni ideální variantou,“ přiznává nový předseda.

A koho v kraji podpoří?

„Vím o dvou kandidátech na předsedu – Aleš Jindra a Martin Drobný. První schůzku výkonného výboru teprve budeme mít, takže uvidíme, jak se domluvíme. Jedno nebo dvě jména od nás na kraj vzejdou. Možné je i jedno překvapení,“ zůstává tajemný Miroslav Janda.