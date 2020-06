Je si však vědom toho, že stejný úkol bude mít pražská Slavia, která už může v případě svého vítězství slavit titul. „Určitě to budou chtít doma ukončit, ale taky myslíme na vítězství, takže by to mohl být ofenzivní fotbal,“ doplnil Lukáš Hejda v rozhovoru pro klubový web.

Do nadstavby jste vstoupili v neděli vítězstvím nad Jabloncem (2:0), byla to ideální odpověď na vyřazení v semifinále poháru na Spartě?

Asi jo, na Spartě nám to moc nevyšlo. Chtěli jsme zase zpátky na vítěznou vlnu. Navíc to bylo doma, kde se nám hraje lépe. Bylo to zasloužené vítězství a jen tak dál.

Vy jste ale na Spartě nehrál, protože jste v závěru zápasu v Olomouci musel kvůli zranění střídat. Jak se teď cítíte po zdravotní stránce?

Už je to dobré, byl jsem nachystaný už na Letné. Ale bylo tam ještě určité riziko, tak jsme tomu dali ještě čas. Teď už jsem stoprocentně fit a budu připravený i na Slavii.

Jaký očekáváte teď v Edenu zápas?

Pro nás je to klíčové utkání jara, hrajeme o všechno. Bereme už jenom vítězství a od toho se bude všechno odvíjet. Důležitý bude už samotný vstup do zápasu. Uvidíme, jak nám tentokrát vyjde. My tam jedeme vyhrát a uděláme pro to maximum.

Ale Slavie není zrovna oblíbený soupeř Plzně, naposledy jste tam vyhráli v roce 2014…

Zrovna nedávno jsme se o tom s klukama v kabině bavili, ale už si to moc nevybavuju. Nevím ani přesný výsledek, jak je to dávno. Chtělo by to změnit.

Nedávno jste tam na závěr základní části uhráli bezbrankovou remízu. Dá se od toho nějak odrazit?

Výkon určitě mohl být lepší. Měli jsme tam sice dobré pasáže, ale celkově jsme byli zbytečně zakřiknutí. Přitom už tehdy jsme potřebovali vyhrát. Výsledek 0:0 z našeho pohledu nic moc neřešil. Teď budeme chtít být odvážnější.

Ale Slavii by asi remíza zase vyhovovala. Může to mít vliv na vývoj utkání?

Může to být takticky svázané. Ale Slavia to bude doma chtít ukončit, mít jistotu titulu, slavit před svými fanoušky. A i my samozřejmě budeme chtít vyhrát, takže by to tentokrát mohl být ofenzivnější fotbal.