Fotbalisté Tachova odehráli v sobotu první přípravné utkání před jarní částí sezony. Divizní nováček se pod taktovkou Lukáše Hudce utkal s Rapidem, s nímž remizoval 1:1.

Tachov (na archivním snímku v modrých dresech) odstartoval přípravu remízou s Rapidem | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V prvním poločase se do vedení dostali hosté z Plzně, které do vedení poslal Ledvina. Po poločase Lukáš Hudec osvěžil svoji sestavu a nakonec se dočkal srovnání, to zařídil Jaroslav Šroub.

„Rapid byl první polovinu první půle lepší, nás držel brankář Landrgott. Když jsme se začali zvedat, tak jsme neproměnili velkou šanci. Vzápětí navíc jsme z brejku inkasovali. Poločasové prostřídání nám pomohlo. Byli jsme pak lepší a zaslouženě jsme srovnali. Škoda několika dalších možností, které jsme neproměnili," mrzelo tachovského trenéra Lukáše Hudce.

Na druhé straně si kouč Rapidu Pavel Šimsa pochvaloval kvalitu prvního přípravného duelu.

„První půle byla od nás dobrá, domácí nebyli příliš aktivní a nechali nás hrát. To se změnilo po pauze, kdy naopak Tachovští začali napadat, čímž nám způsoboval problémy v rozehrávce. Na leden to byl velmi slušný zápas," uznal kouč Rapidu Pavel Šimsa.