Podrobné lékařské vyšetření nepotvrdilo u záložníka Viktorie Plzeň Jana Sýkory vážné zranění kolena.

Jan Sýkora. Viktoria Plzeň - Viktoria Žižkov 2:0, 13. ledna 2024. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

„Honza Sýkora bude mít v tomto týdnu klidovější režim a bude v péči klubových fyzioterapeutů. Následně by nic nemělo bránit tomu, aby se opět naplno zapojil do přípravy a odletěl s týmem na herní kemp do Benidormu,“ informoval na klubovém webu mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Třicetiletý fotbalista musel po souboji se soupeřem střídat v 38. minutě sobotního přátelského zápasu Plzně proti Viktorii Žižkov (2:0).

Sýkora tedy bude chybět ve středečním přípravném duelu s Doubravkou i v sobotu proti Dukle Praha.

I já to můžu v koncovce kolikrát vyřešit líp, kál se Šulc