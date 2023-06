Na prvenství společnosti Easy Homes Solutions v krajském semifinále fotbalové Zaměstnanecké ligy má velký podíl Matěj Maur. Střílel góly a svým spoluhráčům na ně nahrával. Úterní turnaj na fotbalovém hřišti TJ Dobřany si pochvaloval, protože svoji premiéru v Zaměstnanecké lize si tak nějak představoval.

Matěj Maur (v bílém). Regionální kolo 3. ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku. | Foto: Deník/Martin Švec

„Super premiéra, hezké počasí, kvalitní týmy a třešničkou na dortu je celkové vítězství,“ svěřil se jedenadvacetiletý mladík, který kombinuje fotbal (Malesice) s futsalem (Interobal Plzeň/Česká Lípa).

Jak byste zhodnotil úroveň soupeřů?

Překvapila mě, protože jsem ji čekal o něco nižší. Ale o to lepší byly ty zápasy.

Jaký zápas byl pro vás nejtěžší?

Druhý ve skupině s týmem Údržba silnic Karlovarského kraje.

V čem byl tento soupeř nebezpečný? Vždyť skončil až pátý.

Hodně běhali a byli obětaví, skákali do střel.

Váhal jste, jestli máte jít hrát turnaj Zaměstnanecké ligy?

Ne, ne. Měl jsem jasno. Jen jsem si zařídil, abych mohl jít hrát.

Fotbalově se se spoluhráči z Easy Homes Solutions znáte?

Se všemi, takže jsme byli sehraní. Nebyl problém, protože jsme na sebe zvyklí.

Ve finále jste dával gól. Jaké bylo finále proti týmu Fotbal míří do Evropy z vašeho pohledu?Motivací byl zisk zlaté medaile. Ale z obou stran mně to přišlo pomalé, možná i kvůli tomu, že oba finalisté věděli, že postupují do celostátního finále.

Sehrála roli i únava?

Určitě to také sehrálo svoji roli.

Čeká vás celostátní finále Zaměstnanecké ligy v Roudnici nad Labem. S jakými ambicemi tam pojedete?

Užít si to a neudělat tam ostudu.

Jaká z těch cen pro tři nejlepší týmy celostátního finále vás láká?

Zájezd do zahraničí na fotbal. Vybral bych si asi Španělsko nebo Portugalsko. To by bylo fajn, protože tam jsem ještě nebyl.

A fotbalový zápas ve Španělsku?

Nevím. Asi jakýkoliv, nejlépe Real Madrid nebo Barcelonu.

