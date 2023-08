Dalo by se říct, že to ve čtvrtek proti maltské Gziře byl jeho večer. K vítězství 4:0 přispěl plzeňský záložník Pavel Šulc gólem a dvěma asistencemi.

Pavel Šulc svojí rychlostí na obranu malstkého Gzira United platil. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Podali jsme dobrý týmový výkon, plnili jsme, co jsme si řekli,“ pochvaloval si. „Mohlo to možná skončit i víc než 4:0, ale buďme pokorní,“ doplnil Pavel Šulc, i když k první přihrávce na vedoucí gól Pavla Buchy se zpočátku nehlásil.

„Popravdě tu druhou asistenci si nevybavuju,“ lovil v paměti. Až na připomínku, že právě on posunul balon na kolegu ze středové formace před jeho gólovou střelou s úsměvem reagoval: „Jo ahá, děkuju za připomenutí.“

Při vašem gólu to vypadalo na suverénní zakončení…

Asi jo. Oni si všímali vyšších hráčů ve vápně. Já si křikl na Hejdise (Hejda), který to dobře pustil. Zpracoval jsem si balon kolenem a jsem rád, že jsem to trefil.

V úvodu sezony jste nehrál, bylo těžké zůstat trpělivý?

Neřekl bych, domluvili jsme se, že bude pro všechny nejlepší, abych dotrénoval. Splnil jsem to, co po mně trenér chtěl a jsem rád, že mi potom dal šanci.

Byl tohle jeden z vašich nejpovedenějších zápasů?Co se týče čísel, tak určitě. Ale herně se mi asi některé zápasy povedly víc, i když byly bez gólu nebo asistence.

Jak by ve vašich očích dopadlo srovnání pohárových soupeřů Drita a Gziry?

Řekl bych, že Drita byla odhodlanější, s nimi to byly těžší zápasy. I když hráli jednoduše, nakopávali balony. Gzira se snažila kombinovat, z toho jsme získávali míče.

Jaká bude odveta na Maltě?

Pojedeme i tam vyhrát. Nic nepodceníme, ve fotbale se může stát všechno. Budeme chtít hrát stejný fotbal jako dneska, napadat, presovat a zase udržet nulu vzadu.

Co jste si říkali o půli, když to bylo jen 2:0 a vy jste ještě třikrát nastřelili tyč?

Trenér nabádal, abychom byli trpěliví. Máme zatím smůlu v zakončení. Až to Choras protrhne bude to dobré (úsměv).

Kouč z Malty už v Česku byl. Co ví o Viktorii? Jsou jeho hráči profesionálové?

Jak se vám hraje pod dvojicí útočníků Chorým a Durosinmim? Našli jste se?Kluci jsou obrovsky silní, dobře pracují pro tým. Když už si pomáháme dlouhým nákopem, musím běžet pod ně a snažit se sebrat odražený balon. Zatím to funguje.

Co říkáte na omlazení sestavy v posledních zápasech?

Je nás tady třiadvacet a budeme hrát všichni.