Vítěznou a třetí branku Viktorie Plzeň v osmifinále fotbalového MOL Cupu proti Olomouci (3:1) dal záložník Pavel Šulc, který se po střeleckém půstu ve FORTUNA:LIZE probudil v pravý čas.

Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň 1:3, 16. listopadu 2023. | Foto: fcv

„Zavinil jsem gól Olomouce, protože jsem se nechytil s protihráčem, pak jsem jednu šanci neproměnil. Mám radost, že se mi zápas nakonec povedl díky dvěma gólům,“ prohlásil Pavel Šulc.

Olomoucká Sigma vedla od sedmé minuty, ale za necelou čtvrthodinu bylo vše jinak. V 17. minutě hostující Cadu vyrovnal a tři minuty nato vstřelil vítěznou branku plzeňský Pavel Šulc. Ten zrhuba dvacet minut před koncem duelu přidal pojistku v podobě třetího gólu Viktorie.

„Olomouc hrála velice dobře. Hodně se běhalo, byl to těžký zápas. Vyrovnávacím gólem jsme se brzy vrátili do hry. Mám radost, že jsme utkání otočili a třetím gólem převrátili na svoji stranu. Ve druhé půli měla Olomouc více ze hry, ale my jsme jim dvě tři šance darovali vlastními chybami, ale naštěstí to neproměnili,“ řekl Šulc.

Při reprezentačních povinnostech gólmana Jindřicha Staňka střežil plzeňskou branku 18letý Viktor Baier. „Zápas dopadl podle mých představ, ale ještě musím na spoustě věcí zapracovat, co se týče odkopů a nákopů. Nicméně mám radost ze zákroků, kterými jsem pomohl týmu,“ radoval se Baier.

„MOL Cup je pro nás strašně důležitý stejně jako liga a jsme rádi, že jsme postoupili,“ dodal brankář Viktorie.

Baier prozradil, že je se Staňkem na dálku v kontaktu. „Napíšu mu, že jsme v Olomouci splnili úkol a popřeju Jindrovi hodně štěstí, a ať se mu v reprezentaci daří,“ slíbil Viktor Baier.

